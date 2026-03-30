Alguacil hispano de Los Ángeles fallece en competencia de policías en Las Vegas

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó el fallecimiento de un alguacil hispano durante una competencia de relevos para policías que se llevó a cabo en el desierto de Mojave.

El alguacil Levi Vargas, de 30 años y agente de San Dimas, murió este sábado a causa de una emergencia médica mientras participaba en la competencia anual de relevos Baker to Vegas Challenge Cup, en la que participan equipos de diversas agencias policiales.

The Los Angeles County Sheriff’s Department mourns the loss of Deputy Levi Vargas, who passed away on Saturday, March 28, 2026, at the age of 30.



Deputy Vargas joined the Department in 2015 as a Custody Assistant and later graduated from Academy Class 413. He served in several… pic.twitter.com/8k2iKnhWhP — LA County Sheriffs (@LASDHQ) March 29, 2026

La carrera se desarrolla con un recorrido por el desierto de Mojave, de 120 millas (193 kilómetros), desde Baker hasta la ciudad de Las Vegas.

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De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, la muerte del oficial Vargas ocurrió el sábado durante la competencia.

El LASD dijo que Vargas recibió atención médica, pero el alguacil hispano finalmente falleció a causa de sus lesiones, sin que se tengan hasta el momento más detalles sobre lo que sucedió durante la carrera.

Para las fuerzas policiales de Los Ángeles, la carrera Baker to Vegas Challenge Cup es el evento deportivo más importante del año.

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Los departamentos de policía y las comisarías del sheriff dedican meses a recaudar los fondos para enviar a cada equipo de 20 miembros a la competencia.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles suele enviar una veintena de equipos.

Según el LASD, Levi Vargas se integró al departamento en 2015 como asistente de custodia y posteriormente se graduó de la promoción 413 de la Academia, desempeñando diversas funciones antes de ser designado para integrarse a la comisaría de San Dimas.

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“Era conocido entre sus colegas y amigos por su profesionalismo, compromiso y compasión hacia nuestras comunidades“, dijo el LASD en un comunicado.

Después del fallecimiento, el cuerpo de Vargas fue trasladado desde un hospital de Las Vegas a la sede del médico forense acompañado por una procesión integrada por miembros de las fuerzas del orden.

Se espera que los restos de Vargas sean trasladados este lunes en avión desde Las Vegas al sur de California para ser entregados a sus familiares.

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Al alguacil Levi Vargas le sobreviven su esposa, sus padres y sus hermanos.

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