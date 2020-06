Temblor de magnitud 5.5 sacude el sur de California

Un sismo de magnitud 5.5 cerca de Ridgecrest, unas 120 millas al noreste de Los Ángeles, sacudió el sur de California en la tarde este miércoles.

El Servicio Geológico estadounidense (USGS) estimó que un temblor moderado, o de nivel 5 en la escala Mercalli Modificada, habría afectado sobre las 6:32 pm a Ridgecrest, una ciudad de unas 29,000 personas ubicada en el Desierto de Mojave.

Did you feel the M5.5 #earthquake about 11 miles south of Searles Valley just after 6:32 pm PT? The #ShakeAlert system issued a message and passed it along to our delivery partners. Let us know if you got an alert. Thank you! pic.twitter.com/WEHvldUOPe

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) June 4, 2020