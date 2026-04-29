Hombre baleado es hallado en el maletero de un auto en Los Ángeles

Un hombre permanece hospitalizado en estado crítico después de ser encontrado inconsciente y con heridas de bala en el maletero de un automóvil durante un control de tráfico la mañana de este martes en San Marino, en el condado de Los Ángeles

Oficiales del Departamento de Policía de San Marino (SMPD) informaron que oficiales detuvieron a un automóvil sedán Ford en el área de Los Robles Avenue y Monterey Road alrededor de las 2:30 a.m. por una infracción del código de tránsito.

En el momento en que uno de los oficiales se acercaba al vehículo el conductor descendió repentinamente y escapó a pie del lugar. Una persona que viajaba como pasajero fue detenida por los agentes.

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Cuando registraron el automóvil, los oficiales encontraron en el maletero trasero a un hombre que presentaba lesiones por arma de fuego en la parte superior del torso.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada a un hospital, donde se reportaba en estado crítico y con pronóstico reservado.

Los primeros informes mencionaban que el hombre había fallecido, pero el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que la víctima permanece hospitalizada y que su fallecimiento se considera inminente.

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Se llevó a cabo una búsqueda en la zona de San Marino para intentar localizar al conductor que escapó, pero no se ha podido localizar. El pasajero que viajaba en el automóvil fue detenido como una persona de interés.

Los oficiales de la policía registraron el automóvil, del que retiraron numerosos objetos, como parte de la investigación.

La detención del vehículo ocurrió en un vecindario de clase alta en San Marino. Los residentes se mostraron conmocionados después de conocer el incidente al asegurar que se trata de una zona completamente tranquila.

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“Da miedo. Ni siquiera escucho disparos por aquí, Hay mucha tranquilidad“, aseguró Patience Wench, residente de San Marino, en una entrevista con la cadena KTLA.

“El hecho de que la persona haya escapado a pie me preocupa mucho. Estaba mirando alrededor de mi casa pensando que si el sospechoso pudiese estar escondido por esta zona“, dijo otro vecino, Julio Sánchez.

Los detectives del SMPD únicamente describieron al conductor sospechoso como un hombre de tez morena con una estatura aproximada de 5 pies 7 pulgadas (1.68 metros).

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Si alguna persona tiene información que pueda ser de utilidad para los detectives, debe llamar a la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

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