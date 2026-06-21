Sospechoso muere baleado tras apuñalar a un alguacil en Los Ángeles

Un sospechoso murió por disparos después de apuñalar a un alguacil del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) la tarde de este sábado en una zona no incorporada de Lancaster.

De acuerdo con el LASD, un alguacil de la oficina de Lancaster respondió a una llamada sobre un sujeto que estaba armado con dos cuchillos en el área de la intersección de Lancaster Boulevard y Sierra Highway.

Cuando llegó al lugar, el LASD dijo que el sospechoso enfrentó al agente y lo apuñaló, agresión que provocó la respuesta del alguacil, quien le disparó al sujeto.

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El sospechoso fue alcanzado por los balazos del alguacil y fue atendido por los servicios de emergencia. Posteriormente fue trasladado a un hospital, pero falleció más tarde por las lesiones.

Se informó que el agente de la ley fue trasladado a un hospital con heridas por arma blanca que no ponían en peligro su vida.

Los investigadores de homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles acudieron al lugar alrededor de las 2:00 p.m. para llevar a cabo las investigaciones del tiroteo, en el que estuvo involucrado el alguacil y que dejó a una persona muerta.

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El jefe del LASD, el sheriff Robert Luna, declaró que se espera que el alguacil involucrado en el ataque en Lancaster pueda recuperarse por completo.

“Agradecemos que nuestro agente haya sufrido lesiones que no ponen en peligro su vida y que pronto regrese a casa con sus seres queridos“, expresó el sheriff Luna.

“Incidentes como este nos recuerdan que, a diario, profesionales de las fuerzas del orden, como nuestros agentes, se enfrentan a situaciones impredecibles y en constante evolución para proteger a nuestras comunidades”, añadió.

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El incidente, con el apuñalamiento y el tiroteo, se mantiene bajo investigación.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar a los detectives, debe comunicarse con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

Para presentar una denuncia anónima, puede llamar a Regional LA Crime Stoppers al 800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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