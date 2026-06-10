A $85,000 sube recompensa por información del crimen de niño hispano en Los Ángeles en 2016

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción para restablecer e incrementar la recompensa a $85,000 dólares por información que ayude en el caso sin resolver de un niño hispano de 4 años que ocurrió en 2016.

Salvador “Chavita” Esparza, quien vivía en Monrovia, se encontraba en Altadena visitando a familiares y amigos cuando ocurrió un tiroteo frente a la vivienda, en la cuadra 300 de West Figueroa Drive, aproximadamente a las 10:40 p.m. del 5 de julio de 2026.

Originalmente, los supervisores del condado ofrecieron una recompensa de $20,000 dólares por datos que ayudaran a identificar al responsable de la balacera, estímulo que aumentó a $25,000 dólares en 2021.

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Cuando la recompensa estaba por expedir, a finales de mayo de 2022, la junta aprobó el 3 de mayo una moción para extender la oferta y aumentarla a $50,000 dólares.

Este martes 9 de junio, los supervisores del condado de Los Ángeles autorizaron una moción para ofrecer como recompensa un total de $85,000 dólares por información que ayude a los detectives a identificar, detener y condenar al responsable de la muerte de “Chavita” Esparza.

“Esperamos que, con la reactivación de esta recompensa, alguien se anime a presentarse y darnos respuestas que puedan brindar justicia y paz a mi familia“, declaró la abuela de “Chavita”, Juana Esparza.

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“Si saben algo, lo que sea, les rogamos que se presenten y nos ayuden a cerrar este capítulo“, agregó la abuela del niño fallecido.

De acuerdo con alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), el pistolero caminó hasta la casa, ubicada al este de la Autopista Foothill (210) y disparó al menos en 12 ocasiones, lesionando a “Chavita” y a un hombre de 27 años, amigo de la familia que no era pariente del niño.

Las dos víctimas del tiroteo fueron llevadas al Huntington Memorial Hospital, donde el adulto sobrevivió, mientras que Salvador Esparza falleció a causa de las heridas.

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Según los alguaciles, dijeron en ese momento que una persona de interés tuvo una acalorada discusión en la calle con el novio de la madre de “Chavita” unas horas antes del tiroteo, en medio de un ambiente de abuso de alcohol.

Al parecer, los objetivos que tenía el atacante eran el novio y su hermano, de acuerdo con los funcionarios del LASD.

Hace 10 años, se creía que el sospechoso posiblemente era un miembro de una pandilla del vecindario. Después de hacer los disparos, el atacante se subió a un automóvil oscuro y se alejó del lugar.

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Si alguna persona tiene información relacionada con el homicidio de Salvador Esparza, puede comunicarse a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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