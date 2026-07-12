Hispano de 15 años, promesa deportiva, fallece apuñalado en Los Ángeles

Un adolescente hispano, estudiante del Rosemead High School y que era una promesa deportiva, falleció apuñalado este viernes afuera de una escuela primaria en la ciudad de El Monte, en el condado de Los Ángeles.

Aziel Zacapala, de 15 años, sufrió el ataque alrededor de la 1:00 p.m. del viernes afuera de Potrero School, en la cuadra 9700 de Fern Street, cerca de la intersección con North Potrero Avenue, en El Monte.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron al joven con heridas graves, por lo que lo trasladaron de urgencia a un hospital local, donde murió un poco más tarde.

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El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) informó que dos adultos también fueron apuñalados durante el incidente, pero se espera que sobrevivan a las heridas.

Las autoridades dijeron que no se localizó a ningún sospechoso cerca del lugar donde ocurrió el triple ataque de apuñalamiento.

Familiares fueron quienes identificaron a la víctima como el adolescente Aziel Zacapala, conocido por sus compañero y amigos como “AZ”, quien era un destacado jugador del equipo de futbol americano del Rosemead High School.

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“Era un buen chico, lleno de promesas y bondad, y tenía grandes sueños de llegar a las grandes ligas como jugador de fútbol“, escribió su tío Daniel Aguilar, creador de una página de GoFundMe para solicitar donaciones para ayudar a la madre y hermanos de Aziel.

La tarde de este sábado, se llevó a cabo una vigilia con velas en memoria de AZ en el parque de patinaje de Rosemead. Inicialmente, la vigilia se realizó cerca del sitio donde ocurrió el apuñalamiento, donde los detectives continuaban investigando el lugar.

Zacapala fue una de las tres personas apuñaladas durante un pleito que estalló en Fern Street, de acuerdo con el LASD y el Departamento de Policía de El Monte.

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Las autoridades policiales habían sido alertadas sobre el incidente en la sala de emergencias de un hospital, cuando Zacapala y los otros dos adultos eran atendidos por heridas causadas por arma blanca.

“Su ausencia deja un profundo vacío en nuestra familia y comunidad“, agregó Aguilar en su escrito en la página de GoFundMe.

Días antes del presunto ataque, Zacapala había participado con sus compañeros de Rosemead High School en el evento del 4 de julio en Rosemead Park, de acuerdo con los familiares del adolescente.

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“Su madre, que actualmente se encuentra desempleada y cría a otros dos niños pequeños —incluido un recién nacido— ha estado haciendo pedidos de Instacart solo para salir adelante. Ahora se enfrenta a las enormes dificultades diarias de mantener a su familia durante este momento devastador”, dijo Aguilar.

Hasta la mañana de este domingo, la campaña de GoFundMe para apoyar a los familiares de Zacapala había logrado reunir $19,345 dólares, de su objetivo de $24,000 dólares.

Las autoridades de El Monte no han presentado una descripción del responsable de la agresión y no se han reportado personas arrestadas en relación con este caso.

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“Los investigadores siguen trabajando para determinar si hubo más de un sospechoso involucrado. Actualmente, no se dispone de una descripción del responsable”, dijeron los investigadores del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Se solicitó que si alguna persona tiene información sobre este ataque por apuñalamiento, se comunique a la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500.

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