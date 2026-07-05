Los Ángeles lanza ofensiva contra tomas de control ilegales de calles

El condado de Los Ángeles intensificará la vigilancia contra la ocupación ilegal de calles durante el periodo vacacional, con la amenaza de imponer sanciones económicas de hasta $1,000 dólares para las personas que participen en los incidentes.

Funcionarios del condado dijeron que los conductores, los organizadores y las personas que promuevan en las redes sociales las ocupaciones ilegales de calles pueden enfrentar sanciones bajo las multas recientemente incrementadas destinadas a detener las concentraciones peligrosas.

Be part of the solution – not the spectacle.



Skip the street takeover and choose safety every time.



Obey traffic laws. Stay alert and watch out for everyone on the road. Save the stunts for approved tracks and organized events where safety comes first.



Let’s make sure? pic.twitter.com/Ea1a0sHC9a — LA County Sheriffs (@LASDHQ) July 3, 2026

El domingo 28 de junio, un tiroteo que ocurrió durante una toma ilegal de calle en Carson dejó una persona muerta y seis más heridas, según informaron las autoridades.

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Otra toma ilegal de calle, en Gardenia, impidió que los residentes ingresaran a sus casas, mientras que en el sur de Los Ángeles, varios vehículos quedaron seriamente dañados, incluido un automóvil robado, que se incendió.

“Nadie debería tener que temer por su seguridad ni arriesgar su vida a causa de estos sucesos imprudentes y totalmente evitables”, declaró, en un comunicado, Holly Mitchell, supervisora del condado de Los Ángeles.

“Ahora que nos acercamos al fin de semana festivo y a la ajetreada temporada de verano, nuestro mensaje es claro: si decide participar, organizar o promover una ocupación ilegal de calle, tendrá que rendir cuentas“, agregó la supervisora.

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El jefe del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna”, aseguró que los alguaciles intensificarían la vigilancia en las calles durante el fin de semana.

“Las ocupaciones de calle no son un delito sin víctimas; son peligrosas, ilegales y no serán toleradas en nuestras comunidades. Nuestros agentes continuarán tomando medidas enérgicas contra quienes participen o faciliten estos actos temerarios”, expresó Luna.

De acuerdo con el condado, las ocupaciones de calles en áreas no incorporadas y en ciudades con contrato disminuyeron un 33% entre 2024 y 2025, y un 53% entre 2024 y 2026, al tomar en cuenta los datos de los tres primeros meses de cada año.

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Los funcionarios instaron a cualquier persona que vea o tenga información relacionada con tomas ilegales de calle para que se comunique con las autoridades de policía locales.

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