Cuatro heridos por tiroteo en Los Ángeles tras derrota de México en el Mundial

Cuatro personas, entre ellas una mujer y un adolescente, resultaron heridas por un tiroteo que se desató la noche de este domingo en el este de Los Ángeles tras la derrota de México ante Inglaterra con un marcador de 3-2 en el Mundial 2026.

Los aficionados al equipo de México se congregaron en la intersección de Whittier Boulevard y Leonard Avenue después de que México quedara eliminado en los octavos de final en el Estadio Azteca, conocido durante el torneo como Estadio de la Ciudad de México.

Aproximadamente a las 9:30 p.m., se desató una discusión que ocasionó que una persona desenfundara un arma y disparara en varias ocasiones, provocando lesiones a cuatro víctimas, entre las que había dos transeúntes inocentes, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

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Los dos transeúntes fueron descritos como una mujer y un joven, quienes se alejaron del lugar para buscar ayuda después de sufrir las lesiones.

Una de las víctimas inocentes contacto a los agentes en la intersección de Amalia Avenue y Whittier Boulevard, mientras que la otra solicitó ayuda en la intersección de Amalia Avenue y East 6th Street.

“En el momento del incidente, se creyó inicialmente que los transeúntes recibieron los disparos en esos lugares. La investigación determinó posteriormente que ambos resultaron heridos durante el tiroteo original en la intersección de Whittier Boulevard y Leonard Avenue“, declaró el LASD.

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Imágenes aéreas mostraron varias zonas cercanas a la zona con una alta presencia de alguaciles de Los Ángeles. Aparentemente, los disparos ocurrieron cerca de La Poblana Market No. 1.

Los detectives indicaron que los primeros informes sobre cuatro personas lesionadas en tres lugares distintos resultaron ser consecuencia de una única balacera.

Las cuatro víctimas fueron trasladadas a hospitales locales con lesiones que, al parecer, no ponían en peligro sus vidas.

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El LASD no ha proporcionado más detalles sobre este tiroteo, las víctimas lesionadas ni sobre la edad del adolescente.

Se desconoce si los disparos pudieran estar vinculados con un pleito relacionado con aficionados de la selección mexicana, tras su eliminación del Mundial 2026.

Hasta la mañana de este lunes, no se había reportado personas arrestadas en relación con el incidente o si se buscaba algún responsable de efectuar los disparos.

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Si alguna persona tiene información que podría ayudar a los detectives, debe llamar al Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles al 323-264-4151.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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