Alguacil hispano de Los Ángeles acusado de amenazar a jóvenes a punta de pistola

Un alguacil hispano del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) fue demandado por una familia por presuntamente amenazar a punta de pistola a un grupo de jóvenes debido a una alarma de automóvil.

El oficial Max Fernández, miembro de la comisaría del LASD en Compton, fue demandado por una familia acusándolo de violación de derechos civiles, alegando que el alguacil mantuvo bajo amenaza a dos adolescentes a punta de pistola en el este de Los Ángeles.

La demanda, tanto contra Fernández como al LASD, se centra en un incidente que ocurrió en 2024 en la casa de la familia.

Sigue leyendo: Dos colombianos arrestados por robo en Los Ángeles

Un video de vigilancia muestra a dos adolescentes corriendo por la propiedad antes de que se encontraran con el alguacil Max Fernández.

De acuerdo con la familia, Fernández encañonó a los dos jóvenes, a quienes amenazó de muerte con su pistola.

El abogado que representa a la familia, Christian Contreras, afirmó que Fernández se encontraba ebrio y se asustó cuando se activó la alarma de su vehículo.

Sigue leyendo: Ladridos de perro ayudan a alguacil de Los Ángeles para arrestar a un fugitivo de Texas

Christian Contreras también alegó que el alguacil hispano prestó falso testimonio en una investigación anterior relacionada con un tiroteo.

En la demanda se alega que Fernández es miembro de una banda de alguaciles conocida por el uso excesivo de la fuerza, haciendo referencia a tatuajes que, según la familia, están relacionados con el grupo.

La familia también acusa a Fernández porque los los ha acosado de forma repetida, estacionando la patrulla frente a su domicilio.

Sigue leyendo: Hispano de 15 años, promesa deportiva, fallece apuñalado en Los Ángeles

“Esta familia necesita protección. Estas personas son inocentes, no hicieron nada malo. Lo único malo que hicieron fue que estos dos niños pequeños estaban jugando en su patio cuando se toparon con un agente corrupto que no respeta la ley”, expresó Contreras.

“La familia intentó mantenerlo en secreto y no sacar el tema a colación, con la esperanza de que se olvidara, pero este agente, porque su novia vive a lado, continúa acosando y aterrorizando a esta familia”, añadió.

Ante la demanda que la familia presentó en su contra, el LASD informó, en un comunicado, que no había sido notificado oficialmente de la querella, pero que tomaba muy en serio todas las acusaciones de mala conducta.

Sigue leyendo: Cuatro heridos por tiroteo en Los Ángeles tras derrota de México en el Mundial

“Cualquier forma de discriminación, acoso o represalia está estrictamente prohibida y constituye una clara violación de la normativa del Departamento”, dijo el LASD en su comunicado.

En la demanda, la familia acusa a Fernández y al LASD por negligencia, acoso, uso excesivo de la fuerza y daños morales, por lo que solicitó un juicio con jurado.

Sigue leyendo:

· Los Ángeles lanza ofensiva contra tomas de control ilegales de calles

· Tiroteo en Los Ángeles deja un muerto y seis heridos durante toma ilegal de calle

· Sospechoso muere baleado tras apuñalar a un alguacil en Los Ángeles