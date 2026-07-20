Dos colombianos arrestados por robo en Los Ángeles

Dos sujetos procedentes de Colombia fueron arrestados por alguaciles del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) por presuntamente estar vinculados a incidentes violentos que se cometieron recientemente en Los Ángeles.

Los dos hombres sudamericanos fueron detenidos en el área de Rolling Hills Estates después de que los lectores automáticos de matrículas advirtieran a las fuerzas del orden de que había sido identificado un vehículo vinculado a un violento robo de auto unos días antes.

En un comunicado de prensa, el sheriff de Los Ángeles informó que el incidente relacionado con el hurto del auto ocurrió el 11 de julio en el área de Hawthorne.

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Sin embargo, el LASD no informó la fecha en que ocurrió el arresto de los dos sospechosos sudamericanos.

Los detectives del sheriff de Los Ángeles dijeron que los dos ciudadanos sudamericanos fueron descubiertos cuando viajaban a bordo de un Mercedes-Benz C300 de 2015 en el momento en que los alguaciles comenzaron a buscar el automóvil.

Cuando los alguaciles detuvieron el Mercedes-Benz, encontraron que el vehículo también estaba presuntamente relacionado con un violento robo en una residencia en Torrance.

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“Los agentes localizaron rápidamente el Mercedes y realzaron una parada de tráfico de alto riesgo cerca de Palos Verdes Drive North y Rolling Vista Drive“, dijo la estación Lomita, del LASD, en un comunicado en las redes sociales.

“Justo cuando el vehículo se detenía, un pasajero saltó repentinamente y echó a correr, lo que obligó a los agentes a establecer un perímetro de contención inmediato”, agregó.

Después de delimitar la zona, los agentes localizaron rápidamente al conductor, quien fue identificado como Yareth Pedraza, de 26 años y originario de Bogotá, Colombia. Fue detenido acusado de un delito grave de robo o de conducción de un vehículo robado.

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Con la ayuda de un helicóptero del LASD, los oficiales también detuvieron al pasajero, identificado como Alan Peña Sabogn, de 21 años, de Bogotá, Colombia.

A Peña se le arrestó por negarse a obedecer una orden legal, por obstruir o resistirse a un agente del orden público y por proporcionar identificación falsa a un agente.

Durante la investigación, se descubrió que Alan Peña tenía una orden de arresto por robo con allanamiento de morada sin derecho a fianza, la cual había sido emitida en Colorado.

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“Si escucharon el helicóptero sobrevolando la zona hace un par de noches, ahora ya saben por qué fue“, agregó el departamento del sheriff en su mensaje.

El LASD aseguró que este arresto sirve como ejemplo de cómo el uso de la tecnología, la vigilancia policial proactiva y el trabajo en equipo, con el apoyo de operadores de la central y el apoyo aéreo contribuyen a identificar y detener rápidamente a los sospechosos.

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