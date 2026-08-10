Sospechoso de asalto en residencia de Kim Kardashian es arrestado en Los Ángeles

La residencia en Los Ángeles de la modelo y actriz Kim Kardashian fue asaltada la tarde de este domingo, con el arresto de un sospechoso, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

Funcionarios de la oficina de Lost Hills del LASD acudieron poco después de las 4:00 p.m. de este domingo a la cuadra 24800 de Long Valley Road, en Hidden Hills, por una llamada de los guardias de seguridad, que informaron haber visto a un hombre en un vehículo de la propiedad.

De acuerdo con el LASD, el sospechoso, de 27 años, irrumpió en la propiedad por una puerta lateral y posteriormente fue visto cargando numerosos artículos en el automóvil, que presuntamente pertenece a un miembro del personal y no a Kardashian.

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Oficiales del LASD localizaron al sospechoso y lo detuvieron bajo sospecha de sustraer objetos de valor de la mansión de la actriz y modelo y transportarlos en el vehículo robado.

Los investigadores no confirmaron si había alguna persona en la residencia de Kardashian en el momento en que ocurrió el allanamiento de morada, debido a que se encontraba en remodelación.

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Según el California Post, Kim Kardashian y sus hijos han estado viviendo en una residencia alquilada no muy lejos de la propiedad en Hidden Hills, que está valorada en aproximadamente $60 millones de dólares.

Los funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles no han hecho pública la identidad del sospechoso de 27 años, mientras aseguran que avanza la investigación del caso.

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Kim Kardashian no ha emitido ningún comentario en relación con el allanamiento de morada que ocurrió en su propiedad en Hidden Hills.

Hidden Hills es una comunidad privada que se localiza en las montañas de Santa Mónica, junto a Calabasas, en el Valle de San Fernando.

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