LAPD investiga dos asaltos en residencias de Los Ángeles

Dos viviendas fueron asaltadas la noche del viernes en el Valle de San Fernando, incidentes que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga para determinar si pueden estar relacionados.

El LAPD informó que el primero de los allanamientos se cometió aproximadamente a las 10:30 p.m. en la cuadra 3800 de Rhodes Avenue, en el área de Studio City, después de recibir un aviso sobre un allanamiento de morada, sin que se conozca si los ladrones lograron sustraer algo de la casa.

Unos 30 minutos después, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que se recibió una llamada para alertar sobre un robo en la cuadra 4900 de Edgerton Road, en el área de Encino.

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De acuerdo con un residente, tres sospechosos vestidos de negro habían forzado la puerta trasera de la residencia para cometer el allanamiento.

La policía aseguró que una familia se encontraba en el interior de la vivienda en el momento en que los hampones irrumpieron en el inmueble, y lograron ahuyentarlos antes de que pudieran apoderarse de algún artículo de la casa.

Los oficiales del LAPD dijeron que los presuntos ladrones habían escapado en un vehículo, al parecer un sedán Mercedes, en dirección sur por Edgerton Road, hacia Moorpark.

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El Departamento de Policía aseguró que ninguna persona sufrió lesiones en los dos incidentes de allanamientos de morada.

Los oficiales del LAPD mantienen en curso las investigaciones y labora para recuperar cualquier evidencia que les ayude a identificar a los sospechosos.

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Durante los últimos meses, en el Valle de San Fernando se han registrado casos de allanamiento de morada, con el arresto de varios sospechosos por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles.

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