Así van las votaciones en “La Granja VIP 2”, hoy 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre se conocerá el nombre del sexto participante que dejará la segunda temporada de “La Granja VIP”, y las encuestas de intención de voto ya anticipan quiénes están en mayor riesgo.

La lista de granjeros en peligro se confirmó con dos incorporaciones por la vía de la traición: Niurka Marcos y Mónica Escobedo subieron a la tabla de nominados el viernes. A ellas se suman Kevyn “Bicolor”, Julio Camejo y Pimpinela, quienes ya estaban en riesgo.

Según la encuesta publicada por el sitio especializado Vaya Vaya, los resultados no oficiales hasta este sábado 17 de octubre serían los siguientes:

¿Cómo van los votos?

Pimpinela: 23% — la que menor riesgo presenta

Mónica Escobedo: 22%

Niurka: 20%

Kevyn “Bicolor”: 18% — el más comprometido de acuerdo con esta tendencia

Julio Camejo: 19%

Cabe recordar que estas cifras no representan resultados oficiales; sin embargo, suelen ser un buen indicador de la intención del público. Las votaciones oficiales seguirán abiertas hasta la noche de este domingo.

Hasta el momento, la granja ya se ha despedido de cinco participantes: Coreañera, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny y Pascal. Con el cierre de las votaciones de esta noche, el reality perderá a un sexto integrante.

“La Granja VIP 2” inició con 19 participantes y días más tarde se dio a conocer que Pablo Montero sería el integrante número 20.

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