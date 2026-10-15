La Bebeshita acusa a Julio Camejo de empujón en “La Granja VIP”

La sexta Asamblea de Nominación de “La Granja VIP”, el reality de TV Azteca, dejó momentos impactantes: por un lado, Kevyn “Bicolor” Contreras obtuvo el poder del Huevo Dorado; por el otro, el festejo colectivo terminó en una nueva polémica entre Daniela Alexis, la Bebeshita, y el actor cubano Julio Camejo.

Contreras se impuso en la dinámica “La Cosecha Extrema”, en la que dos equipos compitieron por recolectar 15 manzanas contra el reloj. El triunfo le otorgó el Huevo Dorado, que utilizó para salvar a Ivonne Montero de la placa de nominación y poner en su lugar a Camejo, quien quedó así expuesto a la eliminación del próximo domingo.

El anuncio desencadenó una celebración espontánea dentro de la granja. Niurka Marcos, Pablo Montero, Natalia Alcocer y el propio Camejo corrieron a abrazar y cargar al ganador.

El altercado que dividió a la casa

Fue precisamente en medio de ese tumulto cuando, según la versión de La Bebeshita, el actor cubano interpuso el brazo para impedirle unirse al festejo. Tras la dinámica, la influencer lo encaró frente a sus compañeros con un reclamo directo.

“Tú hablas de violencia contra la mujer y me empujas”, afirmó durante el enfrentamiento.

Camejo negó cualquier intención de agredirla. “No me di cuenta, nunca te vi”, se defendió, argumentando que no se percató de su presencia por el tumulto y ofreciendo una disculpa pública en el área común, mientras pedía evitar lecturas erróneas del movimiento colectivo de la celebración.

Además, la grabación difundida por el perfil oficial de Instagram del programa no muestra el empujón denunciado por la influencer; de hecho, el video se corta justo después del momento de la celebración. Otros clips que circulan en redes sociales tampoco captan a Camejo empujando a la Bebeshita.

Niurka Marcos intervino en la discusión y descartó que existiera una agresión deliberada, acusando a la influencer de usar el episodio como estrategia para condicionar la votación del público. “Está exagerando para crear su juego y estás cayendo en él”, advirtió al actor.

Por su parte, el propio Kevyn Contreras puso en duda el reclamo y atribuyó la reacción del grupo a un entusiasmo desbordado, sin actitudes violentas.

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