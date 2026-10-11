Así van las votaciones en “La Granja VIP 2”, hoy 11 de octubre

En unas horas se conocerá el nombre del quinto participante que abandonará la segunda temporada de “La Granja VIP”. Después de la decisiva noche de traición, seis famosos están en peligro:

Pimpinela Escarlata —la primera nominada de la semana, tras recibir el llamado “Legado” de Kenny Avilés, eliminado el 4 de octubre.

Julio Camejo

Mónica Escobedo

Rafael Mercadante

Pascal Nadaud

Kevyn Contreras, “Bicolor” —nominado por una sanción.

El “Viernes de Traición” del 9 de octubre fue decisivo. Ivonne Montero aprovechó su beneficio para rescatar a Natalia Alcocer, pero a cambio envió a Mónica Escobedo a la zona de riesgo.

Por otro lado, Azalia Ojeda hizo uso de la “Manzana de la Tentación”, que compró con 10 mil pesos del presupuesto semanal del grupo, para agregar a Rafael Mercadante a la lista de nominados.

¿Cómo van las votaciones?

Una encuesta independiente difundida por el portal de entretenimiento Vaya Vaya arrojó estas tendencias:

Kevyn “Bicolor” Contreras y Pimpinela Escarlata con 20% de intención de votos. En el segundo lugar se encuentra Rafael Mercadante con 18 %; le sigue Julio Camejo con 13 % y en la última posición está Mónica Escobedo con 9 %.

En las últimas posiciones se ubican Julio Camejo y Mónica Escobedo; esta última se perfila como la favorita para abandonar la competencia si esa tendencia se confirmara en la votación oficial.

¿Cómo votar?

Los espectadores pueden entrar al portal oficial de votaciones de TV Azteca, elegir al concursante que desean salvar y confirmar. Cada cuenta tiene 10 votos diarios, que pueden concentrarse en una sola persona o repartirse entre varios. También hay mecanismos para ganar votos extra, como iniciar sesión o reproducir un video.

Horarios y dónde ver

Quinta gala de eliminación: domingo 11 de octubre, 08:00 p.m., por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la app TV Azteca En Vivo.

Transmisión 24/7: disponible para suscriptores de Disney+, con acceso a la convivencia en el rancho fuera de las galas.

Galas de lunes a viernes: 08:30 p.m. por Azteca UNO. El calendario semanal incluye la prueba del Capataz (lunes), Duelo de Nominación (martes), Asamblea (miércoles), Salvación (jueves) y Traición (viernes).

La conducción del reality está en manos de Adal Ramones, junto a Kristal Silva, mientras que el panel de análisis lo integran Ferka, Flor Rubio, Linet Puente, Rey Grupero y Alfredo Adame.

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