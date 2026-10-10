Así van las votaciones en “La Granja VIP 2”, hoy 10 de octubre

La competencia dentro del rancho de “La Granja VIP 2” vive horas decisivas. Durante la gala del “Viernes de Traición”, salieron nuevos nominados en la placa.

El momento estelar de la velada corrió a cargo de la actriz Ivonne Montero, quien —tras ganar el duelo de nominados el día anterior— obtuvo el poder de rescatar a un habitante de la zona de peligro. Montero optó por salvar a Natalia Alcocer, asegurándole una semana más dentro de la competencia.

Sin embargo, el beneficio tuvo un costo: la misma decisión dejó en evidencia la alianza entre ambas, al considerarse que Montero traicionó a Mónica Escobedo, quien quedó expuesta en la placa.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, puesto que Azalia Ojeda, quien el día previo adquirió la “Manzana de la Tentación” ofreciendo 10 mil pesos del presupuesto semanal de la casa, activó su beneficio para agregar un nuevo nombre a la nominación. El proceso se desarrolló por cadena y finalmente recayó sobre Rafa Mercadante.

Tras los movimientos registrados durante la gala, los participantes que permanecen en riesgo de expulsión este fin de semana son:

Kevyn “Bicolor” Contreras

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Pimpinela Escarlata

Mónica Escobedo

Rafael Mercadante

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta independiente de Vaya Vaya, Kevyn “Bicolor” Contreras, Pascal y Pimpinela lideran la tabla con un empate de 20 % de intención de votos. Le sigue Rafael Mercadante con 18 %, un poco más lejos se encuentra Julio Camejo con 13 % y en la última posición está Mónica Escobedo con 9 %.

Si este resultado preliminar continúa así, tanto Camejo como Escobedo podrían abandonar la competencia.

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