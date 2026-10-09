Así van las votaciones en “La Granja VIP 2”, hoy 9 de octubre

Ivonne Montero salió de la placa de nominados de “La Granja VIP 2”. La actriz se ganó el “Duelo de salvación” y ahora solo cinco participantes están en riesgo: Kevyn “El Bicolor”, Natalia Alcocer, Pimpinela, Julio Camejo y Pascal. Alguno de ellos será eliminado el domingo, 11 de octubre.

¿Cómo van las votaciones?

Las votaciones para definir al quinto eliminado del reality show de TV Azteca permanecerán abiertas hasta el próximo domingo. Hasta este viernes, 9 de octubre, una encuesta no oficial elaborada por el sitio especializado en entretenimiento “Vaya Vaya” muestra las siguientes tendencias entre los fans del programa:

Kevyn “El Bicolor”: 23%

Pascal: 22%

Pimpinela: 21%

Natalia Alcocer: 12%

Julio Camejo: 10%

Aunque estos resultados no oficiales, sí reflejan una posible intención del voto en esta quinta eliminación. De acuerdo con la encuesta, el comediante Kevyn encabeza la lista con mayor número de sufragios, mientras que Natalia Alcocer y Julio Camejo serían los granjeros con mayor riesgo de abandonar la granja.

¿Qué sigue?

Además, se espera que durante la transmisión de este viernes uno de los cinco granjeros nominados deje la Tabla de Nominación, y nuevos participantes ocupen su lugar. El nombre del quinto eliminado se conocerá este domingo 11 de octubre en la transmisión del reality.

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