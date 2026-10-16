Así van las votaciones en “La Granja VIP 2”, hoy 16 de octubre

“La Granja VIP 2” se acerca a una nueva eliminación y, después de la salvación de Azalia, los nominados son: Mario “Mono” Osuna, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras. Sin embargo, otro nominado se puede sumar este viernes después de la noche de traición, una dinámica que le suele dar la vuelta a la placa de nominados.

Durante la sexta asamblea del reality show de TV Azteca, Julio Camejo, Azalia, Kevyn “El Bicolor” y Mono recibieron más puntos por parte de sus compañeros. Esto convierte a Camejo y a Kevyn “El Bicolor” como los dos más nominados desde que inició la temporada.

¿Cómo van las votaciones?

Con la salida de Azalia, el panorama se torna gris en “La Granja VIP 2”, ya que ella tenía el porcentaje más bajo en la consulta de Vaya Vaya, una página en Facebook que se encarga de seguir el reality show. Ahora, los porcentajes de intención de voto quedaron así: Kevyn “Bicolor” Contreras con 34 %.

Le sigue el actor Julio Camejo con 30 % y en la última posición se encuentra Mario “Mono” Osuna con 28 %. Esta situación pone a Mario en una situación vulnerable porque podría ser el próximo eliminado de la temporada. Pero, como se mencionó en los primeros párrafos de este artículo, esto podría cambiar después de la noche de traición.

La primera eliminada de la temporada, que inició el 6 de septiembre, fue Abigail Pak “La Coreañera”; después le siguió María Karunna; el tercer eliminado fue Carlos Trejo; la cuarta, Kenny Avilés y el último eliminado fue el influencer Pascal Nadaud.

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