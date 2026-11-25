El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Boston a un migrante salvadoreño seis días después de que ganara un millón de dólares en la lotería de Massachusetts. La agencia informó este miércoles 25 de noviembre que el hombre tenía una orden de deportación pendiente desde 2014.

El detenido fue identificado como Ariel Antonio Velásquez-Morales, quien fue arrestado el martes en el barrio de East Boston. Según ICE, ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 15 de mayo de 2013 y un juez migratorio ordenó su expulsión el 24 de abril de 2014.

El salvadoreño había recibido el premio el 18 de noviembre mediante un boleto de rasca y gana de 10 dólares, denominado $2,000,000 50X Cashword, que adquirió en Sumner Market, un establecimiento de East Boston.

Velásquez-Morales eligió cobrar 650,000 dólares en un solo pago, antes de impuestos, en lugar de recibir la cantidad anunciada mediante pagos diferidos. La Lotería de Massachusetts publicó posteriormente una fotografía del ganador con un cheque simbólico.

On Nov. 24, ICE Boston arrested Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador, during operations in East Boston, Mass.



Velasquez-Morales entered the United States illegally on May 15, 2013. He was ordered removed by an immigration judge on April 24, 2014. pic.twitter.com/YieIbY7afF — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

De acuerdo con The Boston Globe, ICE reconoció que la publicidad del premio contribuyó a localizar al migrante, aunque no precisó si solicitó información a los responsables de la lotería antes de detenerlo.

“Parece que se le acabó la suerte”, declaró Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE.

Por su parte, David Wesling, director interino de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Boston, afirmó que Velásquez-Morales permanecería bajo custodia hasta su expulsión de Estados Unidos.

La detención también abrió interrogantes sobre el destino del premio. Las normas de Massachusetts permitieron que cualquier persona mayor de 18 años participara en la lotería, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

“Cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre físicamente en Massachusetts puede comprar boletos de lotería en puntos de venta y ganar premios”, explicó.

Hasta este miércoles, las autoridades no habían aclarado dónde permanecía detenido el salvadoreño ni si su situación migratoria afectaría el dinero obtenido.