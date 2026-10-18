Kylie Jenner debutó como modelo en el Victoria’s Secret Fashion Show

En una velada inolvidable para la industria de la moda y el pop, Kylie Jenner deslumbró este domingo al hacer su debut oficial sobre la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

La empresaria e influencer de 29 años no solo desfiló por primera vez para la célebre marca estadounidense, sino que lo hizo asumiendo uno de los honores más codiciados en la historia de la firma: portar el legendario Fantasy Bra.

Jenner acaparó todas las miradas al revelar la deslumbrante joya confeccionada en colaboración con la firma de alta joyería Jacob & Co. Para la elaboración de este diseño exclusivo, un equipo de 15 artesanos trabajó de manera minuciosa durante más de mil horas. El sujetador, elaborado con cientos de diamantes incrustados, fue complementado con una falda fluida e imperceptible en tono plata con transparencias, creando un deslumbrante efecto de brillo a cada paso de la estrella.

La participación de Kylie Jenner marcó además el retorno triunfal del Fantasy Bra, una tradición insignia de los espectáculos de Victoria’s Secret que llevaba ocho años fuera de escena. La icónica pieza ha sido llevada en el pasado por leyendas de la moda como Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen y Alessandra Ambrosio. Con su incorporación a esta distinguida lista, Jenner reafirma su estatus como un referente indiscutible del entretenimiento y la moda global.

El desfile contó con un apoyo de primera fila para la debutante. Su novio, el actor Timothée Chalamet, y su madre, Kris Jenner, estuvieron presentes ovacionando su paso por la pasarela. Aunque su participación generó diversas reacciones en las redes sociales sobre su caminata como modelo, la presencia de la menor del clan Kardashian-Jenner consolidó la velada como uno de los momentos más impactantes del año en la industria del espectáculo.

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