Kylie Jenner revela que sintió “mucho miedo” al quedar embarazada a los 19 años

Kylie Jenner, de 28 años, sorprendió al mundo en 2018 cuando dio la bienvenida a su hija Stormi tras un embarazo que mantuvo en absoluto secreto. Sin embargo, lo que pocos sabían era el temor que la joven empresaria sintió antes incluso de compartir la noticia con sus propios padres.

La cofundadora de Kylie Cosmetics fue invitada al podcast “Therapuss”, conducido por Jake Shane, donde abrió su corazón sobre aquella etapa de su vida.

"Tenía 19 años cuando me quedé embarazada. Estaba muy asustada. Sí, estaba muy asustada. Tenía mucho miedo de contárselo a mis padres" Kylie Jenner

A pesar del miedo, la también estrella del clan Kardashian-Jenner afirmó que quería seguir con su embarazo: “Había algo dentro de mí que sabía que quería hacerlo, y tenía que tomar una decisión por mí misma. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué puedo soportar? Y aunque tenga que hacerlo sola, o como sea, esta es la decisión que voy a tomar“, relató.

¿Cómo se lo contó a sus padres?

Jenner contó que reunió el valor para hablarlo con sus madres, Kris Jenner y Caitlyn Jenner, a pesar del miedo que tenía.

“Se lo conté a mi madre. Nadie se enfadó conmigo. Fue una época de locos”, aseguró. La estrella de reality también es madre Aire, quien nació en 2022, fruto también de su relación con el rapero Travis Scott.

En otra parte de la conversación, Kylie profundizó en las razones que la llevaron a ocultar su primer embarazo y expresó que tenía miedo de las opiniones externas.

“Prácticamente no salía de casa. Sentía que en ese momento, al recordarlo, me estaba protegiendo. Y en cierto modo, así era“, explicó.

Además, añadió que, tras hacer público su embarazo, “lloró desconsoladamente durante tres horas porque sentía una enorme carga sobre mis hombros”.

La creadora de contenido confesó que el peso de mantener un secreto tan grande le generaba una ansiedad considerable.”Era algo muy importante que estaba ocultando del mundo. Y me preocupaban las reacciones de todos. Fue muy emotivo. Y pensé: ‘Quizás la próxima vez no lo haga'”, concluyó.

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