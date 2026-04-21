Kylie Jenner fue demandada por su exempleada doméstica por discriminación y acoso

La magnate de los cosméticos, Kylie Jenner, se encuentra en el ojo del huracán legal tras ser demandada por una extrabajadora de su equipo de limpieza.

Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, la demandante, identificada como Angelica, acusa un entorno laboral hostil marcado por la discriminación religiosa y el acoso sistemático.

Angelica, de origen salvadoreño y fe católica, sostiene que durante su tiempo trabajando en la residencia de la celebridad fue blanco constante de ataques por parte de sus supervisores y compañeros.

La demanda detalla que se le profirieron insultos como “los católicos son personas horribles” y que fue intimidada repetidamente debido a su estatus migratorio, enfrentando comentarios despectivos sobre deportaciones.

El testimonio legal no solo apunta a la discriminación verbal. La exempleada afirma que se le asignaban las tareas más pesadas de forma punitiva y que era excluida deliberadamente del resto del equipo de limpieza.

El acoso habría escalado a niveles físicos. En una ocasión, un supervisor presuntamente le lanzó perchas de ropa mientras le gritaba. La exempleada asegura que era común que le chasquearan los dedos para darle órdenes como si fuera un animal.

Aunque la demanda se dirige legalmente contra Kylie Jenner en su calidad de empleadora, el texto aclara que los abusos directos fueron ejecutados por el personal de gestión de la casa. Sin embargo, la ley de California responsabiliza al dueño del negocio o empleador por no prevenir o detener el acoso en su propiedad.

Hasta el momento, los representantes de Jenner no han emitido comentarios oficiales sobre la demanda. La exempleada busca una compensación económica no especificada por daños emocionales, salarios perdidos y violaciones a los derechos civiles.

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