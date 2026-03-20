Kylie Jenner irrumpe en la escena del rap con una aparición sorpresa

La reina está de vuelta. Kylie Jenner, la magnate de los negocios y estrella de reality shows, resucitó su icónica era “King Kylie” con un inesperado regreso a la música. La empresaria de 28 años aparece como artista invitada en el nuevo sencillo del rapero Yeats, titulado “Let King Tonka Talk”, marcando su primera incursión en el rap en diez años.

Su breve, pero impactante participación ocurre en el minuto 0:55 de la canción, donde Jenner irrumpe con una frase que ha hecho reaccionar a sus seguidores: “Dejen hablar a la reina Kylie. Acabo de entrar a este club y todas estas zorr*s, sí, me están agarrando”.

Acto seguido, susurra un contundente “Nunca podrían”, cerrando así una aparición de apenas diez segundos que ya da mucho de qué hablar.

La participación de la fundadora de “Kylie Cosmetics” no es meramente vocal. En los créditos del tema, publicado por Lyfestyle Corporation/Excursión/Capitol Records, Jenner aparece acreditada como una de las cinco compositoras, además de ser mencionada como “King Kylie” en el título.

¿El regreso de una era?

El apodo “King Kylie” hace referencia a un periodo dorado en la vida de la celebridad, comprendido entre 2014 y 2016. En aquellos años, Jenner se consolidó como un ícono de la autoexpresión adolescente, destacando por looks rebeldes como el famoso tinte verde azulado que lució justo antes de la boda de su hermana Kim Kardashian con Kanye West.

Fue en ese mismo periodo cuando lanzó su primer “Kylie Lip Kit”, un producto que se agotó en cuestión de horas y que sentó las bases de su imperio multimillonario, Kylie Cosmetics, fundado en 2015. El pasado octubre, para celebrar una década de éxito, Jenner relanzó la “King Kylie Collection”, una línea que rinde homenaje a la estética de aquella época a través de su empaque.

El regreso de Jenner al estudio ocurre mientras su pareja, el actor Timothée Chalamet, también ha visto cómo su pasado musical salía a la luz. Conocido por su alter ego “Lil’ Timmy Tim”, Chalamet escribió la canción “Statistics” en 2013 como proyecto escolar cuando era estudiante en la escuela secundaria LaGuardia. El tema, que menciona a su profesora, la señorita Lawton, le valió una calificación reprobatoria de D+.

Escucha el tema de Kylie:

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