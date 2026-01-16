Reportes afirman que Timothée Chalamet y Kylie Jenner viven juntos y están “básicamente casados”

Aunque inicialmente su relación fue vista por muchos como “marketing” de relaciones públicas, Timothée Chalamet y Kylie Jenner han demostrado que su vínculo es sólido y perdurable. Según una fuente cercana citada por Page Six, la pareja lleva más de un año viviendo junta en Los Ángeles, y aunque no se han casado, “es como si ya estuvieran prácticamente casados”.

La intimidad y complicidad entre ambos es evidente. “Están obsesionados el uno con el otro y siempre están juntos”, revela la misma fuente, quien añade que Chalamet se ha integrado plenamente en la vida de los hijos de Jenner: Stormi, de 7 años, y Aire Webster, de 3, que comparte con el rapero Travis Scott.

Declaraciones públicas de amor

Después de mantener su relación mayormente en privado durante tres años, últimamente han aumentado sus apariciones públicas y sus muestras de afecto en eventos destacados.

Durante su discurso de aceptación del Golden Globes a la Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Película de Comedia por ‘Marty Supreme’, Chalamet se refirió a Jenner como “mi compañera”, diciendo: “Para mis padres, para mi pareja, los quiero mucho. Muchas gracias“.

Posteriormente, en los Critics’ Choice Awards, el actor volvió a declarar su amor frente al mundo: “Por último, quiero agradecer a mi pareja de tres años; gracias por nuestra fundación. Te quiero. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”. Jenner, presente en el evento, le respondió con un sincero “te quiero”.

La pareja fue vista por primera vez junta en enero de 2023 durante la Semana de la Alta Costura de París, y desde entonces no han dejado de mostrar su conexión, incluso con atuendos coordinados, como los trajes de cuero naranja de Chrome Hearts que llevaron en el estreno de la película de Chalamet en diciembre.

Según otra fuente cercana, Chalamet, criado en un entorno famoso pero muy diferente al reality show que vio crecer a Jenner, ha sido una influencia positiva y estabilizadora para la empresaria. “Después de vivir y crecer muy rápido, estar con alguien como Timmy es una relación saludable, acogedora y estable para Jenner”, explicó.

Con una mansión de 11 millones de dólares en Beverly Hills —adquirida por Chalamet en 2022— como hogar, y una vida familiar que incluye a los hijos de Jenner, todo indica que esta relación, lejos de ser un montaje, se ha convertido en un pilar fundamental en la vida de ambos.

