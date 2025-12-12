Timothée Chalamet asegura que ‘Marty Supreme’ es su mejor actuación hasta el momento

Timothée Chalamet, el actor de 29 años que se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de su generación, parece estar en un momento de reconocerse en público.

Al igual que Marty Mauser, el pionero judío-estadounidense del tenis de mesa al que da vida en su próxima película Marty Supreme, que llega a las salas de cines el 25 de diciembre, Chalamet está en una clara “búsqueda de la grandeza”, un término que él mismo ha utilizado recientemente.

Esta búsqueda se manifestó con una inusual franqueza en una entrevista viral, publicada y luego eliminada de la página de YouTube de la periodista Margaret Gardiner. En ella, Chalamet, bromeando, pero con un trasfondo serio, respondió a una crítica de Gardiner a George Clooney, quien recientemente lo llamó “un gran actor”. “Necesitaba un poco más de confianza”, dijo irónicamente el intérprete.

El actor aprovechó el momento para hacer una declaración contundente sobre su trabajo en ‘Marty Supreme’, filme dirigido por Josh Safdie y coescrito por Ronald Bronstein: “Esta es probablemente mi mejor actuación”, afirmó, según un clip difundido en TikTok.

Y añadió: “y han pasado como siete u ocho años en los que siento que he estado ofreciendo actuaciones realmente comprometidas y de primera línea”.

Chalamet fue más allá, justificando su necesidad de verbalizar ese mérito: “Es importante decirlo en voz alta porque no quiero que la gente dé por sentada la disciplina y la ética de trabajo que aporto a estas cosas. No quiero darlo por sentado. Esto es realmente una mierd* de primer nivel”. El video fue posteriormente eliminado de varias plataformas, incluyendo X (antes Twitter) y Reddit.

Temporada de reconocimiento

Esta reivindicación pública no surge en el vacío. Chalamet viene de una temporada de reconocimientos, como ganar el Premio del Sindicato de Actores 2025 por su interpretación de Bob Dylan en ‘A Complete Unknown’, pero también de una palpable decepción por no haber ganado el Oscar por ese mismo papel.

En una entrevista con Vogue en noviembre, reflexionó: “Si hay cinco personas en una entrega de premios y cuatro se van a casa perdiendo, ¿no crees que esas cuatro personas estarán en el restaurante pensando: ‘¡Rayos! ¿No ganamos?’”.

Fue precisamente en la gala del Sindicato de Actores donde expuso con claridad su ambición. Al recibir el premio, habló de su “verdadera búsqueda de la grandeza” y declaró: “Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes… Me inspiran tanto Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis como Michael Jordan y Michael Phelps, y quiero estar a la altura”.

Con ‘Marty Supreme’, donde también actúa como productor y lidera un reparto estelar que incluye a Gwyneth Paltrow, Tyler, The Creator y Fran Drescher, Chalamet no solo presenta un nuevo proyecto. Parece estar reclamando reconocimiento.

