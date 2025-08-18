¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet terminaron? La estrella responde con un like

La reina de las redes sociales, Kylie Jenner, no necesita palabras para callar rumores. Esta vez, un simple like en Instagram fue suficiente para desmentir los chismes de ruptura con su novio, el actor Timothée Chalamet.

En medio de especulaciones sobre una posible separación, Kylie le dio me gusta a la publicación de Chalamet donde revelaba el póster de su próxima película, ‘Marty Supreme’.

Aunque la empresaria no interactuó con el tráiler del filme al día siguiente, su mamá, Kris Jenner, y su hermana Kendall Jenner sí lo hicieron, demostrando que el clan Kardashian-Jenner sigue apoyando al nominado al Óscar.

Timothee Chalamet y Kylie Jenner han mantenido los detalles de su relación en privado.

Crédito: (AP Photo/Chris Pizzello)

¿Por qué no se han visto?

Según People, la pareja lleva semanas sin verse debido a sus agendas agotadoras: Timothée está filmando Dune en Budapest, mientras que Kylie se ocupa de su imperio de maquillaje y de sus dos hijos, Stormi (7) y Aire (3).

Una fuente cercana reveló: “Aunque Kylie tiene jet privado, el vuelo dura 12 horas. Es madre y también trabaja. Pero lo están logrando. Se comunican por FaceTime casi todos los días. Se extrañan y están perfectamente bien”.

La última vez que se les vio juntos fue en julio, durante unas románticas vacaciones en Francia. Desde entonces, los fans han estado al pendiente de cualquier señal en redes sociales para confirmar que la relación sigue viva.

Antes de su romance con el actor, Kylie mantuvo una relación intermitente con el rapero Travis Scott, con quien comparte la custodia de sus dos hijos. Pero desde que apareció Chalamet en escena en 2023, la dinámica cambió, mostrando un lado más discreto pero igual de dulce de la empresaria.

