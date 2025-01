Kylie Jenner celebra con entusiasmo la nominación al Oscar de Timothée Chalamet

Kylie Jenner no pudo contener su emoción al enterarse de que Timothée Chalamet fue nominado al Oscar por su interpretación de Bob Dylan en la película biográfica ‘A Complete Unknown’.

Una fuente reveló a Page Six que la magnate del maquillaje estaba “gritando de emoción” al ver el nombre de Chalamet aparecer en la pantalla de su televisor. “Kylie tenía la sensación de que Timothée iba a ser nominado, pero verlo confirmado fue increíble”, dijo la fuente.

Chalamet, quien también destacó en los Globos de Oro a principios de este mes, se ha consolidado como uno de los actores más talentosos de su generación.

Esta es su segunda nominación al Premio de la Academia como mejor actor; la primera fue por su papel en ‘Call Me By Your Name’ en 2018, lo que lo convirtió en el actor principal más joven nominado dos veces desde James Dean.

Según la fuente, Jenner, de 27 años, “está extasiada y muy orgullosa de él”. Además, agregó: “Kylie está absolutamente emocionada y no puede esperar a ver a Timothée en persona para que puedan celebrar este momento especial en su vida”.

Un poco más de la relación de Jenner y el actor

Aunque la pareja no posó junta en la alfombra roja de los Globos de Oro, Jenner estuvo presente para animar a Chalamet desde la audiencia. “Timothée está acostumbrado a asistir a entregas de premios, pero fue agradable tener a Kylie allí para apoyarlo”, compartió la fuente al mismo medio de comunicación.

Kylie Jenner está saliendo con el actor Timothée Chalamet desde abril de 2023. Crédito: Evan Agostini | AP

“Ella es su mejor amiga y su mayor apoyo. Tienen una conexión muy fuerte y él estaba agradecido de que pudiera estar con él en un momento tan importante”, mencionó.

Según la misma fuente, Jenner tiene una energía positiva que ayuda a mejorar el estado de ánimo de Chalamet cada vez que está cerca. Esto ha sido fundamental para el actor, quien valora profundamente el apoyo y la presencia de Kylie en su vida.

Para Chalamet, esta nominación representa otro gran paso en su carrera, y Jenner no podría estar más orgullosa de él. La pareja, que desató rumores de romance en abril de 2023, sigue demostrando una conexión especial que va más allá de las miradas del público.

Con la entrega de los Premios de la Academia a la vuelta de la esquina, queda claro que tanto Timothée como Kylie están listos para celebrar juntos este gran logro en la vida del actor.

