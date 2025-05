Kylie Jenner y Timothée Chalamet debutan como pareja en la red carpet de los Premios Donatello

Vaya revuelo causó la pareja conformada por Kylie Jenner y Timothée Chalamet luego de dejarse ver por primera vez desde que se dio a conocer su romance en una alfombra roja juntos. Este inesperado debut tuvo lugar durante su paso por los Premios David Di Donatello en Roma, Italia, la noche del pasado 7 de mayo.

Tras casi un año de relación, la socialité acompañó a su enamorado por la red carpet de los premios en los que este recibió el honor “David a la Excelencia Cinematográfica” por su amplia trayectoria en el séptimo arte a su corta edad de 29 años.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en la 70° edición de los Premios David Di Donatello en Roma, Italia. Crédito: Zuma Press | Grosby Group

Ambos marcaron tendencia al aparecer de lo más cariñosos frente a las cámaras con looks coordinados en color negro. Por su parte, Timothée Chalamet optó por un traje de terciopelo decorado con una decoración floral blanca llamada botonier, mientras que Kylie Jenner lució despampanante enfundada en un vestido de la colección otoño/invierno 2025 de Schiaparelli.

Para acompañar la elegante pieza que se abrazó a sus curvas, la fundadora de Kylie Cosmetics y Kylie Skin agregó un bolso tipo clutch de terciopelo -haciendo juego con el traje del histrión- y unos pendientes de la misma casa de moda.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en la 70° edición de los Premios David Di Donatello en Roma, Italia. Crédito: KGC/ Newscom/Sipa USA | Grosby Group

Además de este monumental paso en su relación, la velada estuvo llena de emociones para el protagonista de cintas como “Wonka”, “Call me by your name” y “Dune”. Y es que le fue concedido el galardón por la “excelencia cinematográfica” y el reconocimiento mundial que ha alcanzado.

“Los orígenes europeos y la procedencia estadounidense de Timothée Chalamet lo convierten en uno de los protagonistas más imprevisibles y talentosos del cine internacional actual, capaz de ser tanto un intérprete de autor como una estrella generadora de tendencias y estilos”, declaró Piera Detassis, presidenta y directora artística de la Academia del Cine Italiano.

Timothée Chalamet en los Donatello Awards, en Roma, Italia. Crédito: Grosby Group

Los rumores de romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet iniciaron en abril de 2023; sin embargo, hasta la noche del pasado 7 de mayo habían limitado sus interacciones a breves muestras de cariño en eventos como: el concierto de Beyoncé, la Semana de la Moda de Nueva York y el Festival de Coachella 2025.

Seguir leyendo:

• Kylie Jenner luce su figura al modelar un body negro de látex

• Kylie Jenner celebra con entusiasmo la nominación al Oscar de Timothée Chalamet

• Las 4 películas de Timothée Chalamet que puedes ver en Netflix y los críticos recomiendan