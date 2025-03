Kylie Jenner luce su figura al modelar un body negro de látex

Kylie Jenner no descuida su faceta como empresaria, y a través de sus redes sociales informó que el 18 de marzo lanzará nuevas prendas de su marca Khy, las cuales se distinguen por estar confeccionadas en látex.

La socialité de 27 años sacó su faceta de modelo, y en su cuenta de Instagram publicó fotos en las que se luce usando un body de color negro que resaltó su curvilínea figura. También mostró un minivestido rojo con abertura en una pierna.

El post de Kylie lleva más de 781,000 likes. Algunos de los comentarios publicados fueron: “Sublime”, “No puedo más”, “Me deja loco”, “Te ves fabulosa” y “Qué belleza, Ky”. El lanzamiento es en colaboración con Poster Girl, la firma inglesa que Jenner apoya desde 2021, creada por las diseñadoras Francesca Capper y Natasha Somerville, con quienes posó en algunas fotografías.

“Siempre me ha encantado Poster Girl“, escribió Kylie. “Pero realmente me enamoré con sus piezas de látex. Me hacen sentir muy segura y sexy. Estoy muy emocionada de compartir una colección limitada de estos increíbles diseños”.

Kylie Jenner continúa su romance con el actor Timothée Chalamet. Ellos comenzaron a salir hace casi dos años, y recientemente acudieron al torneo de tenis BNP Paribas Open en Indian Wells, California. Ante la prensa, ninguno de los dos ha dado detalles sobre su relación.

