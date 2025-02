Las 4 películas de Timothée Chalamet que puedes ver en Netflix y los críticos recomiendan

Con apenas 29 años de edad, Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores con mayor presencia y proyección gracias a su participación en importantes y destacadas producciones como “Dune”, “Beautiful Boy”, “Wonka”, “Little Women”, entre muchas otras.

Aunado a lo anterior, y gracias a su indiscutible talento, el nacido en Nueva York ha logrado obtener decenas de reconocimientos actorales como su nominación al Oscar en 2017 por “Call Me By Your Name” y, más recientemente, por “A Complete Unknown” en donde da vida al legendario músico Bob Dylan.

En el auge de su reciente nominación, y si tienes el deseo de introducirte más en su carrera, Netflix alberga cuatro producciones del intérprete de “Bones and All” que puedes disfrutar desde ahora y conocer más a este talentoso artista.

Timothée Chalamet causó furor entre los asistentes a un concurso. Crédito: Joel C. Ryan / Invision | AP

Las cuatro películas de Timothée Chalamet que Netflix tiene

The King

Basada en la vida del controvertido y valiente rey Enrique V, “The King” significó uno de los saltos más grandes en la carrera del joven actor. Y es que luego de dar vida a personajes con un espíritu juvenil, la cinta dirigida por David Michod le dio la oportunidad de encarnar a una figura con mayores ángulos de interpretación y que lo desafío no solo de manera emocional sino también física.

Dune

Llevar a la pantalla grande una de las obras de ciencia ficción más importantes de la literatura parecía una tarea complicada de realizar. Sin embargo, y gracias a la dirección de Denis Villeneuve, quien eligió al intérprete de “Hostiles” como el protagonista de esta mega producción, la historia de Paul Atreides se convirtió en un verdadero fenómeno.

Dune: Part Two

Además de convertirse en un éxito de taquilla, “Dune: Part Two” también logró consumarse como una de las pocas secuelas, en la historia del cine, en obtener una serie de nominaciones a los Oscar 2025. Y es que gracias a su variedad de tesoros técnicos, como fotografía, diseño de producción, vestuario, entre otros elementos, la actuación de Chalamet fue la punta de lanza para que esta mega producción obtuviera tal reconocimiento.

Interstellar

Para desconocimiento de muchos, la mega producción de Christopher Nolan, considerada como una de las mejores de su carrera, vio a un joven Timothée Chalamet en su reparto. El ahora nominado al Oscar participó en la producción como el joven Tom, el hijo ficticio de Cooper, el personaje de Matthew McConaughey.

