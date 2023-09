Kylie Jenner vende la mansión donde vivió con Travis Scott y se muda con Timothee Chalamet

La socialité Kylie Jenner continúa formalizando su relación con Timothee Chalamet al asegurarse, de acuerdo al diario The Sun, que ya se mudó a vivir con él y no solo eso, sino que también ya habría vendido la mansión en la que vivió con Travis Scott, su ex.

La propiedad, ubicada en el área de Beverly Hills, fue sacada del mercado hace unos días, lo que hace pensar que fue vendida, aunque también puede ser que lo hizo para mejorar su oferta, hacerle unas mejoras o simplemente porque optó por quedársela.

La casa, que en un inicio pensaban vender por $21.9 millones de dólares, vio reducido su precio en abril, pues para ese entonces ya la estaban ofreciendo en $19.9 millones de dólares.

Travis y Kylie, quienes se habrían separado en enero pasado, aún debían $2.75 millones de dólares de la hipoteca que solicitaron para adquirir la hermosa mansión.

La propiedad, por la que pagaron $13,500,000 de dólares, cuenta con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar.

Su historia se remonta al año 1971, pero fue reconstruida en 2016, por lo que luce prácticamente nueva.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la casa de estilo europeo y que está distribuida a lo largo de dos pisos, goza de una extensión de 9,680 pies cuadrados, con siete recámaras y con 10 baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, family room, sala de juegos, bar, sala de cine, oficina, cuarto de lavado, garaje para tres vehículos, balcones, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 1.1 acres, cuenta con terraza, con extensas áreas verdes, con piscina con su respectiva área de spa, con área de barbacoa, con bar, con garaje para cuatro vehículos, con unas impresionantes vistas del cañón y de la ciudad, entre otras amenidades.

