¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner están listos para tener un hijo? El actor responde

A pesar de mantener su romance fuera de los reflectores, Timothée Chalamet y Kylie Jenner se han consolidado como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Y las más recientes declaraciones del actor dejaron entrever que su relación va viento en popa, pues no descartan la posibilidad de convertirse en padres. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En una entrevista concedida recientemente, el protagonista de historias como “Dune”, “Bones and All” y “Wonka” habló como pocas veces de su relación con la hermana mayor de Kim Kardashian, evidenciando que su vínculo es cada vez más profundo y podrían aventurarse a hacerlo de por vida.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ampliar la familia y regalarle un hermanito a Stormi y Aire Webster, hijos de la empresaria con el rapero Travis Scott, Timothée fue breve, pero contundente con su respuesta.

“Eso podría estar en nuestros planes“, indicó el ganador del premio Oscar ante los micrófonos de la reconocida revista Vogue.

El famoso de 29 años profundizó su respuesta haciendo eco del gran valor que tiene para él la paternidad, pues es una experiencia que da sentido a la existencia: “La procreación es la razón por la que estamos aquí”, añadió durante la charla.

Por su parte, la socialité ha optado por una postura más reservada sobre su vida privada y los planes a futuro con el galán de Hollywood. Sin embargo, fuentes cercanas a ella afirman que considera la idea de convertirse en madre por tercera ocasión, ahora con Chalamet, debido a lo “bueno” que es con sus pequeños.

