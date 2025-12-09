Kylie Jenner y Timothée Chalamet pusieron fin a los rumores de ruptura con una aparición juntos

La alfombra roja de Hollywood se vistió de naranja brillante para presenciar el fin de las especulaciones sobre la supuesta ruptura entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, una de las parejas más discretas y a la vez más comentadas del espectáculo.

Durante el estreno mundial de Marty Supreme, la nueva película protagonizada por Chalamet, la pareja puso fin a los rumores de ruptura con una aparición conjunta y muy unida.

Este evento no solo celebró el lanzamiento de la cinta, sino que sirvió como una declaración pública del estado actual de la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

La aparición, la primera en un evento de alto perfil para la pareja en meses, se produjo en Los Ángeles la noche del lunes. Las semanas previas habían estado marcadas por intensas conjeturas en redes sociales y medios de comunicación, alimentadas por la falta de fotografías recientes de la pareja, cuya última aparición pública se remontaba a principios de octubre.

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

La discreción habitual de ambos, sumada a la negativa de Chalamet de comentar su vida amorosa en un reciente perfil de la revista Vogue, había llevado a muchos a asumir que la pareja se había separado.

Sin embargo, los famosos despejaron toda duda al desfilar con looks perfectamente coordinados de la firma Chrome Hearts, en un vibrante tono anaranjado que acaparó todos los flashes.

Kylie Jenner deslumbró con un vestido ajustado de corte sirena con cortes en la cintura y el escote, mientras que Timothée Chalamet optó por un conjunto de traje de cuero con el mismo color y botas a juego.

Más allá de la moda, lo que verdaderamente acalló los murmullos fue la innegable química en la alfombra. Chalamet y Jenner posaron tomados de la mano, con el actor en ocasiones pasando un brazo protector alrededor de su pareja. Este nivel de comodidad y afecto ante las cámaras contradice por completo las teorías de una crisis.

La decisión de Kylie de acompañar y apoyar a Timothée en la premiere de su película, Marty Supreme, que llegará a los cines el 25 de diciembre, es la prueba definitiva de su compromiso.

