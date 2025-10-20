Kylie Jenner luce un traje hecho con labiales para celebrar los 10 años Kylie Cosmetics

Kylie Jenner celebró el 10° aniversario de su marca Kylie Cosmetics con un atuendo muy original y audaz: un traje confeccionado con los icónicos lip kits que la catapultaron al éxito.

Para esta ocasión especial, la celebridad lució un look diseñado por Laurel DeWitt, que destaca por estar compuesto por múltiples labiales, simbolizando la revolución que su línea de maquillaje logró en la industria de la belleza.

El diseño del traje refleja la esencia atrevida que Kylie imprimió a su marca desde sus inicios. La reinvención de su imagen con este look hace eco del lanzamiento de su nueva línea King Kylie, que revive el icónico estilo y colores que popularizó en la década pasada, incluyendo su melena con mechas verde azulado, complementando la celebración del aniversario.

“¡La colección King Kylie se está vendiendo! Compra los 3 tonos de nuestros kits de labios mate antes de que se acaben en kyliecosmetics.com”, indica la marca de Kylie en sus redes sociales.

Este vestuario no solo es un homenaje visual sino también un recordatorio del impacto cultural y comercial que Kylie Cosmetics tuvo desde su lanzamiento en 2015, cuando la joven influencer, entonces de apenas 19 años, transformó su obsesión por los labios voluminosos en un negocio multimillonario.

En ese momento, la colección con la que inició, el famoso lip kit, un set que incluía un lápiz labial líquido y un delineador a juego, fue un éxito rotundo y marcó tendencia, posicionando a Jenner como una figura clave en el mundo del maquillaje.

Tras su lanzamiento, el kit se agotó rápidamente marcando el inicio de un fenómeno global en la industria de la belleza. Kylie fundó la marca junto a su madre Kris Jenner, con la cooperación de Seed Beauty, que ayudó en la producción y distribución inicial.

Originalmente llamada Kylie Lip Kits, la marca pasó a llamarse Kylie Cosmetics en 2016 para reflejar una ampliación de su catálogo, que incluyó desde lápices labiales hasta sombras de ojos, polvos faciales y esmaltes de uñas.

La estrategia de marketing de Kylie, basada en su fama y presencia en redes sociales, creó una comunidad leal y un fuerte impacto comercial, con ingresos que superaron los 300 millones de dólares a finales de 2016.

En 2019, la compañía tomó un giro importante cuando Coty Inc., una empresa internacional de cosméticos, adquirió el 51% de Kylie Cosmetics por 600 millones de dólares, valorando la marca en aproximadamente 1.200 millones. Kylie continuó como directora creativa.

