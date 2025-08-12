¿Cómo celebró Kylie Jenner su cumpleaños?

Este fin de semana, Kylie Jenner celebró su cumpleaños número 28 con una serie de eventos íntimos y elegantes que reflejaron su estilo personal y cercano círculo familiar y de amistades.

La celebración principal fue una elegante cena al aire libre organizada por su hermana mayor, Kendall Jenner. El evento reunió a familiares y amigos cercanos, destacando la presencia de la modelo Hailey Bieber.

La mesa estuvo decorada con elegantes arreglos florales, velas y vajilla personalizada, creando un ambiente cálido y sofisticado. El menú, preparado por la chef Khristianne U, incluyó platillos como frittata, pan de pita, aceitunas y una fresca ensalada de tomate con maíz.

Durante el día, Kylie compartió en sus redes sociales momentos especiales de la celebración. Entre ellos, destacó una tierna imagen con su hija Stormi, quien le regaló un pastel decorado con chispas y caramelos.

Además de la cena, Kylie disfrutó una fiesta de pintura al aire libre con amigos, celebración que también compartió mediante fotos y videos en Instagram.

Sus hermanas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian le dedicaron emotivos mensajes a través de redes sociales para desearle un feliz cumpleaños.

Kylie Jenner saltó a la fama por su participación en el reality show Keeping Up with the Kardashians. A partir de esa plataforma, construyó un multimillonario imperio de cosméticos, Kylie Cosmetics, que la convirtió en una de las empresarias más ricas y jóvenes del mundo.

