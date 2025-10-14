Kylie Jenner debuta como cantante con el tema “Fourth Strike”

La empresaria y socialité Kylie Jenner ha decidido explorar una nueva faceta de sí misma de la mano del dúo Terror Jr: la de cantante. Y es que a solo unos días de anunciar el regreso de su era ‘King Kylie’, la famosa de 28 años confirmó su debut en la escena musical con el estreno de su primer sencillo, “Fourth Strike”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Por medio de su cuenta de Instagram, la hermana menor de Kim Kardashian reveló la noticia junto a la portada oficial de su sencillo. En esta se aprecia a la influencer al interior de un auto convertible mientras se aprecia el atardecer de Los Ángeles de fondo.

“¡Forth Strike! Terror Jr. Ft King Kylie esta noche a las 9:00 pm”, escribió Kylie Jenner junto a la foto en la que además se lee el nombre del dúo de pop con el que colabora.

Tan solo unas horas más tarde, la estrella de las redes sociales festejó este nuevo logro con un mensaje en el que compartió algunos detalles de cómo nació la idea de grabar este tema musical.

“¡¡¡Qué está pasando!!! ¡Hubo un pequeño rumor hace 10 años de que yo era el que cantaba en 3 strikes! No fui yo (Ojalá lo fuera) así que tuve la idea de juntarnos para el cuarto strike y en realidad sería YO!“, explicó Kylie Jenner no sin antes agradecer el apoyo de Terror Jr.

“¡Gracias por hacer otra canción perfecta y por confiar en mí para que realmente colaborara en esto! Estaba tan nerviosa, pero tan agradecida. @thacarterb no podría haberlo hecho sin ti, gracias por ponerme en marcha con un equipo tan increíble”, reiteró dentro del post que dejó ver una mirada inédita a su proceso de grabación.

La incursión de la joven en la escena musical, se da en medio del revuelo que se generó en redes sociales con la nueva colección de labiales de su marca Kylie Cosmetics, inspirada en ‘King Kylie’, sobrenombre con el que se autodenominó en los años 2014 a 2016 gracias a su personalidad atrevida y caracterizada por su estilo arriesgado de maquillaje con metálicos como su principal sello.

El público reacciona a la nueva canción de Kylie Jenner

No pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se llenaran con una ola de reacciones al nuevo proyecto de la socialité. Y, en su mayoría, los usuarios la llenaron de felicitaciones y aplausos por aventurarse a seguir explorando nuevos horizontes.

Algunos de los comentarios que se registraron en la web son: “Es muy buena canción, estoy tan orgullosa de ti”, “Ya sabíamos que ella puede cantar… Ella debutó con rise and shineee”, “Te amo kylie gracias por traernos las vibras del 2016 y acabar el clean look”, “Esperé tanto por este momento sabia que en algún momento esta era volvería” y “Nueva canción favorita ya”, por mencionar algunas.

Incluso, los fanáticos latinoamericanos se hicieron notar con menciones como: “Colaboración con Kenia Os porfa”, “Arrechísima”, “No te cansas de ser icónica” y “Ella canta e impone moda”.

Seguir leyendo:

• ¿Cómo celebró Kylie Jenner su cumpleaños?

• ¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet terminaron? La estrella responde con un like

• Kylie Jenner sorprende con su habilidad para hablar español: “Está arrechísimo”