El romántico mensaje de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards: “No podría haber hecho esto sin ti”

La temporada de premios 2026 comenzó con un momento romántico. Este domingo, durante la 31° edición de los Critics Choice Awards, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, Timothée Chalamet le dedico unas sentidas palabras su novia, Kylie Jenner, en su discurso de aceptación del premio a Mejor Actor.

​Chalamet, de 30 años, subió al escenario tras ser galardonado como Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme. Visiblemente emocionado y rompiendo con la discreción que suele caracterizar su relación, el actor dedicó la parte final de su discurso a la empresaria, quien lo observaba orgullosa desde su mesa.

“Y, por último, quiero dar las gracias a mi pareja de los últimos tres años. Gracias por todo lo que hemos construido juntos. Te amo. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de corazón”, dijo el actor.

​La cámara no tardó en captar la reacción de la menor del clan Kardashian-Jenner. Kylie, de 28 años, siguió las palabras de su novio con una sonrisa y los ojos brillantes, respondiendo con un sutil pero claro: “Te amo” desde su asiento.

​

​Este gesto público ocurre tras meses de especulaciones sobre distanciamiento entre Kylie y Timothée, y marca un hito en su relación, que comenzó en 2023.

Aunque la pareja ha asistido a otros eventos importantes, esta es la primera vez que el actor de Dune la menciona de forma tan directa y afectuosa en un discurso de aceptación de un premio.

​Con este reconocimiento, Chalamet no solo se posiciona como el gran favorito para esta temporada de premios, sino que deja claro que, detrás de su éxito profesional, Kylie Jenner es su pilar fundamental.

Seguir leyendo:

· Kylie Jenner luce un traje hecho con labiales para celebrar los 10 años Kylie Cosmetics

· Kylie Jenner debuta como cantante con el tema “Fourth Strike”

· ¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet terminaron? La estrella responde con un like