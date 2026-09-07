Rodri en el ojo del huracán en España por sus críticas al Valencia: “Son muy malos”

Rodri quedó en el centro de la conversación en España después de que las cámaras captaran los comentarios que realizó desde el banquillo durante la goleada 0-5 del Barcelona sobre el Valencia en Mestalla. El centrocampista fue registrado mientras hablaba con Pau Cubarsí y cuestionaba con dureza el nivel mostrado por el conjunto local, al que terminó calificando como “muy malo”.

La escena ocurrió después de que Rodri fuera sustituido en el segundo tiempo. El jugador, de 30 años, había sido titular por primera vez en un partido oficial con el Barcelona y abandonó el terreno de juego en el minuto 62, cuando Hansi Flick decidió darle entrada a Marc Bernal. En ese momento, el marcador ya favorecía ampliamente al conjunto azulgrana por 0-3.

Rodri se ubicó junto a Cubarsí, quien también había dejado el campo poco antes para permitir el ingreso de Andreas Christensen. Fue entonces cuando comenzó una conversación que terminó siendo difundida por El Día Después, de Movistar Plus, y que rápidamente puso al futbolista bajo los reflectores.

"Pfff… son muy flojos. SON MALÍSIMOS. ¿Cómo quedaron en la tabla el año pasado? NO PASARON MITAD DE CANCHA".



Rodri sobre el Valencia, tras la goleada 5-0 del Barcelona en Mestalla. ??? pic.twitter.com/v8BoR9ooMZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 7, 2026

“Muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío”, expresó Rodri en un primer momento. La valoración no quedó ahí. Poco después, el centrocampista fue todavía más contundente al referirse al Valencia: “Son muy malos, tío, son malísimos”.

El diálogo siguió con una pregunta de Rodri sobre la campaña anterior del conjunto valenciano. “¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?”, preguntó a Cubarsí. El defensor respondió: “A poco de Europa”. La reacción del centrocampista fue de sorpresa.

Las palabras de Rodri y su regreso al fútbol español

La conversación captada en Mestalla también incluyó una observación sobre lo ocurrido durante la segunda mitad. Rodri le comentó a Cubarsí: “Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte”.

El episodio adquirió especial repercusión porque Rodri acababa de regresar a la liga española después de siete temporadas en la Premier League inglesa. El futbolista se encontró así con una exposición distinta a la que había tenido durante su etapa en Inglaterra, algo que Mundo Deportivo señaló como una de las lecciones que dejó el incidente.

El medio catalán también apuntó a la diferencia en la intensidad de los partidos como local que Rodri había experimentado en Inglaterra. A esa circunstancia se sumó la presencia constante de cámaras y micrófonos en los programas deportivos españoles, que terminaron registrando una conversación mantenida cuando el jugador ya no estaba participando del encuentro.

Las declaraciones, sin embargo, no provocaron una reacción especialmente negativa entre los aficionados del Valencia, según Sport. El diario señaló que, de considerarse que Rodri cometió un error, este habría estado relacionado con la forma en que habló frente a las cámaras y no necesariamente con el contenido de sus comentarios.

El Valencia atraviesa una etapa de bajo rendimiento que también ha sido cuestionada por sus propios seguidores durante los últimos años. Frente al Barcelona, esa situación quedó reflejada en el resultado de Mestalla, donde el conjunto azulgrana terminó imponiéndose por cinco goles.

Para Rodri, el partido tuvo una doble dimensión. Sobre el césped significó su primera titularidad oficial con el Barcelona y su regreso a la competición española después de su paso por la Premier League. Fuera del campo, en cambio, una conversación privada con Cubarsí terminó convirtiéndose en uno de los principales focos mediáticos del encuentro.

El marcador final dejó al Barcelona como claro vencedor, pero las palabras pronunciadas desde el banquillo abrieron otro frente alrededor del internacional español, cuya valoración sobre el Valencia quedó registrada por las cámaras y rápidamente pasó a formar parte de la conversación futbolística en España.

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