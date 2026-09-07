Kylian Mbappé confía en poder ganar su primer Balón de Oro

Kylian Mbappé considera que su actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 le permite presentarse como candidato al próximo Balón de Oro. El delantero francés del Real Madrid recordó que terminó como máximo goleador de la competición y que se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Campeonatos del Mundo, dos argumentos que, según sus propias palabras, hacen que este pueda ser un buen año para conquistar el premio.

“Puede ser un buen año”, dijo el francés que subrayó que hizo historia “en la competición más importante del mundo del deporte”, destacó en la rueda de prensa previa al partido de la UEFA Champions League frente al Inter.

La posibilidad del galardón también aparece de manera recurrente fuera del campo. Mbappé explicó que, desde su llegada al Real Madrid, las conversaciones sobre el Balón de Oro forman parte de su entorno y que incluso las personas que encuentra en la calle le hablan de esa posibilidad.

“Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios. La gente en la calle me habla del Balón de Oro, de tener esa posibilidad. Es un premio muy positivo para un jugador. Yo hice historia en la competición más importante del mundo del deporte, tengo la sensación que es un buen año para eso. La gente tiene tiempo para pensar quién es el mejor jugador del mundo”, dijo en rueda de prensa.

?? ¿Cree Kylian Mbappé que merece el BALÓN DE ORO?



? "He hecho HISTORIA este verano en la competición más importante de este deporte"



? "Tengo la sensación de que es un BUEN AÑO para eso, pero veremos" pic.twitter.com/ilad8uOuYA — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 7, 2026

El francés tampoco escondió su propia valoración sobre sus posibilidades.

“Yo siempre -sobre si se considera el mejor jugador del mundo-, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, completó.

Mbappé responde a las críticas y defiende al Real Madrid

La comparecencia también estuvo marcada por varias preguntas relacionadas con las críticas que ha recibido el atacante. Una de ellas apuntó a su participación en las tareas defensivas y a si debería involucrarse más en esa faceta.

Mbappé reconoció que el equipo todavía tiene margen de mejora, aunque consideró que la solución no pasa únicamente por exigir más trabajo defensivo a los delanteros. También mencionó a Ousmane Dembélé y Raphinha dentro de una comparación que, a su juicio, puede convertirse en un debate interminable.

“Claro que tenemos que mejorar. Es completamente natural. Yo puedo hacer el tonto y decirte que yo meto más goles que esos que me dices tu -Dembélé y Raphinha- y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Hago más cosas que ellos. Es un debate sin fin. Todos tenemos que mejorar y ayudar a la defensa para que nos generen menos ocasiones, pero pienso que tenemos que manejar mejor el balón para ello”, señaló.

Otro de los temas abordados fue la relación entre Mbappé y Vinícius, ante las versiones que apuntan a una posible incompatibilidad entre ambos. El delantero francés aseguró que no puede controlar todo lo que se dice y negó que exista un problema dentro del vestuario.

Mbappé: "¿Sólo yo y Vinícius debemos mejorar en la faceta defensiva?



"Dembelé y Raphinha van más a la presión por ejemplo"



Mbappé: "Yo meto más goles que los dos que tú has dicho."

pic.twitter.com/7YhmnyLqi2 — (fan) Yihi (@YihiRM) September 7, 2026

“Estamos igual que el año pasado. Solo que es un entrenador diferente. Estamos en un proceso que es positivo, tenemos que mejorar, pero estamos muy tranquilos”, declaró.

Mbappé también habló de José Mourinho, su entrenador, a quien describió como una figura capaz de unir al grupo y llevarlo hacia una misma dirección.

El portugués había planteado anteriormente una disyuntiva entre la cantidad de goles de Mbappé y la posibilidad de conquistar títulos. Mourinho dijo que prefería que el francés marcara 40 goles y ganara trofeos antes que alcanzara 60 tantos sin levantar títulos.

La respuesta del atacante fue contundente. “¡Y menos de 40! Firmo meter 30 goles y tener títulos. Pero es un debate que es absurdo, porque no voy a parar de marcar goles, yo quiero meter goles siempre. No tienes que elegir, puedes hacer los dos”, contestó.

El delantero también fue cuestionado por el hecho de que el París Saint-Germain haya conquistado la Champions después de su salida del club francés. Mbappé restó importancia a la relación entre ambos acontecimientos y sostuvo que se trata de una cuestión futbolística que puede analizarse sin convertirla en un asunto personal.

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