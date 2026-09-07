Lautaro Martínez reconoce antes del debut contra el Real Madrid que ganar la Champions League es un “objetivo”

Lautaro Martínez afronta una nueva edición de la Champions League con una meta clara para el Inter de Milán: competir por el título. El capitán del conjunto italiano aseguró, antes del debut contra el Real Madrid, que conquistar el torneo forma parte de las aspiraciones del club, aunque rechazó que exista una presión convertida en obsesión.

“Es un objetivo. Como digo siempre, soñar soñamos todo. Obsesión no es. Hay que estar tranquilos. Esta competición tiene mucho prestigio, con equipos de un valor enorme. Claro que es un objetivo, lo digo desde que llegué”, dijo en la rueda de prensa previa a disputar frente al Real Madrid la primera jornada de la fase liga de la competición.

El Inter llega a esta edición después de una experiencia complicada en el torneo anterior. El equipo quedó eliminado por el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final, un resultado que Lautaro considera parte del aprendizaje que debe acompañar al grupo.

“El año pasado salimos muy pronto de la competición, pero cada año es diferente y es importante aprender de los errores y lo que hiciste bien. Espero, como cada año, llevar al Inter al nivel más alto posible, que es el objetivo en todas las competiciones”, señaló.

La primera prueba será de máxima exigencia frente al Real Madrid.

Lautaro responde a las críticas y recuerda la historia del Inter

El delantero argentino también fue cuestionado por las críticas que apuntan a una supuesta falta de goles importantes en su trayectoria con el Inter. Como capitán, puso por delante los resultados colectivos y rechazó que sus actuaciones puedan medirse únicamente desde esa perspectiva.

“Lo más importante es que el Inter gane. Escucho estas opiniones, pero he marcado muchos goles importantes. Además, en el Inter lo importante es el equipo. El sábado fue un partido muy importante para nosotros al ganar a un equipo muy fuerte como el Nápoles”, declaró.

El enfrentamiento en el Santiago Bernabéu también llevó a Lautaro a recordar uno de los capítulos históricos del club italiano. El argentino aseguró conocer lo sucedido hace 16 años, cuando el Inter conquistó la Liga de Campeones tras derrotar al Bayern Múnich en la final.

“Conozco muy bien la historia y lo que sucedió. Pero hoy estamos lejos de aquello que pasó. Estoy muy mentalizado de hacer mi trabajo de la mejor manera y de que el grupo haga el mejor trabajo positivo para sacar un resultado positivo”, comentó.

Aquel título tuvo a José Mourinho como entrenador del Inter, y el portugués es ahora el técnico del Real Madrid.

“Es un entrenador que ha conseguido títulos importantes en este club. Todos los respetos hacia él, pero estamos mentalizados en preparar bien el partido de mañana”, ponderó.

Lautaro también se refirió a Kylian Mbappé, a quien situó entre los mejores delanteros del mundo, y explicó que su propia participación en la presión defensiva responde tanto al funcionamiento colectivo como a sus características.

“Depende de cada equipo, de cada entrenador y de las características de cada jugador. En nuestra manera de jugar como equipo implica presionar y estar atento en la fase defensiva. Más allá de que el míster me lo pida, a mi me sale natural”, explicó.

Sobre el Real Madrid, el capitán del Inter reconoció la calidad de una plantilla que considera reforzada, aunque insistió en que su equipo también tiene argumentos para afrontar el partido.

“Nos enfrentamos a un gran equipo, con muchos campeones y jugadores de un nivel muy alto, pero nosotros tenemos nuestras armas, a jugadores que demuestran todos los años que tienen un nivel muy alto. Estamos creciendo como equipo, como grupo. Sabemos a quién nos enfrentamos y hemos preparado este partido de la mejor manera posible. Hemos recuperado bien, estamos preparados”, señaló.

“Es un equipo importante, con muchísimo valor y jugadores de muchísimo nivel. Se han reforzado muy bien, han fichado jugadores de mucha calidad en defensa, pero tenemos nuestras armas y trataremos el mejor papel posible para intentar contrarrestar el nivel de ellos con nuestras armas”, añadió.

¡Lo extrañará! ?



Pese a saber que el momento llegaría, Lautaro Martínez lamentó el reciente retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. ???



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Messi y Julián Álvarez, presentes en sus palabras

La comparecencia de Lautaro también estuvo marcada por dos nombres de la selección argentina. El primero fue Lionel Messi, cuya reciente retirada del combinado nacional generó una reacción especial en el delantero del Inter.

“Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa para la selección y para nuestro país. Hablé con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas”, dijo en rueda de prensa.

Lautaro también habló sobre Julián Alvarez y la situación que atravesó durante el mercado de fichajes de verano, cuando el delantero manifestó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, aunque finalmente permaneció en el club.

?? Lautaro Martínez, sobre la situación que atraviesa Julián Alvarez:



? "Es un amigo y el momento que está atravesando no es fácil".



? "Hablé con él y le mostré todo mi apoyo". pic.twitter.com/0uLRbma7ut — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

“Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club. Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo”, comentó.

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