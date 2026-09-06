Aubameyang se convierte en la “estrella” inesperada del comienzo de LaLiga 2026-27

Pierre-Emerick Aubameyang se ha convertido en una de las grandes figuras del arranque de LaLiga 2026-27 y volvió a demostrarlo en un partido que el Deportivo de A Coruña terminó ganando 2-3 ante el Villarreal. El delantero gabonés participó directamente en los tres goles de su equipo, con dos asistencias y el tanto que sentenció el encuentro a dos minutos del final.

El resultado permitió al Deportivo mantener su excelente comienzo de campeonato en su regreso a Primera División, mientras que el Villarreal continúa sin conocer la victoria después de las primeras jornadas.

El conjunto castellonense llegó a tener dos veces la ventaja en el marcador, pero no consiguió transformar ese dominio en un triunfo. Pese a comenzar con mayor iniciativa y encontrar espacios para atacar, el equipo no logró contener la reacción del Deportivo cuando Aubameyang comenzó a ganar protagonismo.

Dos asistencias y un gol para cambiar el partido

La primera mitad tuvo al Villarreal como principal protagonista. Pépé y Gerard Moreno generaron buena parte del peligro ofensivo y el Deportivo encontró dificultades para salir al contragolpe. La ventaja local llegó precisamente cuando Pépé recibió un balón en profundidad que la defensa no consiguió cortar.

Leo Román tampoco pudo neutralizar la acción. El guardameta salió a medias y dejó al atacante africano en una posición favorable para definir con un disparo colocado.

Hasta ese momento, Aubameyang había tenido poca participación, pero el panorama cambió después del gol. El gabonés empezó a aparecer a la espalda de los defensores del Villarreal y estuvo cerca de marcar en un par de oportunidades.

AUBAMEYANG WINS IT FOR DEPORTIVO!



FOUR GOALS IN FOUR GAMES! WHAT A RETURN TO LALIGA ? pic.twitter.com/ZsZYMX2fwx — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2026

El Deportivo fue ganando terreno y terminó encontrando el empate antes del descanso. Aubameyang asistió a Luismi Cruz, quien definió desde dentro del área con un disparo colocado.

El Villarreal volvió a tomar el control después del descanso y tuvo varias ocasiones para recuperar la ventaja. Gerard Moreno encontró a Moleiro con una gran asistencia, aunque Leo Román respondió con una intervención de reflejos para evitar el gol. Pépé también dispuso de una oportunidad después de una acción individual del debutante Saliba, pero no consiguió culminarla.

Los cambios modificaron nuevamente el escenario. Yeremay ingresó para intentar devolverle al Deportivo capacidad de amenaza, mientras Iñigo Pérez apostó después por Comesaña, Buchanan y Mikautadze. En el otro lado, el conjunto gallego respondió con el debut de Casadó y la velocidad de Adama.

El Villarreal volvió a ponerse arriba de manera inesperada. Adama intentó colaborar en defensa y terminó desviando de cabeza el balón hacia su propia portería, sorprendiendo a Leo Román.

La respuesta del Deportivo fue inmediata. Apenas tres minutos después, Zakaria apareció en su primera intervención del encuentro y batió a Luiz Júnior con un disparo al primer palo para establecer nuevamente el empate.

Aubameyang aparece cuando el partido más lo necesitaba

Con el 2-2, el Villarreal decidió asumir riesgos en busca de una victoria que se le sigue resistiendo. Esa decisión terminó jugando a favor del Deportivo.

Un error en el centro del campo dejó espacios que Aubameyang aprovechó. El atacante recibió con terreno por delante y esta vez no falló frente a Luiz Júnior. Su definición llegó a dos minutos del final y significó el 2-3 definitivo.

Fue el cuarto gol del gabonés en el campeonato y la culminación de una actuación en la que intervino en cada uno de los tantos del Deportivo. Su rendimiento también lo coloca como el principal referente ofensivo del equipo en estas primeras jornadas.

No player in Europe's Top 5 leagues has more goal contributions than 37-year-old Aubameyang.



Today, he provided two assists and scored the match winner vs. Villarreal.



He's now scored four times in four matches ? pic.twitter.com/3JVBh1GoJg — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2026

Aubameyang incluso ha establecido un registro destacado en la historia del Deportivo. Sus cuatro goles en las tres primeras jornadas superan los registros que habían conseguido, en sus respectivos comienzos con el club, Rábade, Elicegui, Pahiño, Bebeto, Makaay y Pandiani.

Su producción también lo mantiene entre los máximos goleadores de LaLiga en este inicio de temporada. Sergio Camello y Raphinha aparecen en lo más alto con cinco tantos cada uno, mientras Aubameyang comparte con Kylian Mbappé la tercera posición, ambos con cuatro.

El triunfo en Villarreal prolonga el buen momento del Deportivo, pero también deja una figura central en el comienzo de su regreso a Primera: Aubameyang, decisivo con goles y asistencias en una remontada que volvió a dejar al Villarreal sin respuesta en el tramo final.

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