El colombiano Miguel Borja se estrena con las Águilas y apunta al Clásico Joven

La historia de Miguel Borja con el Club América comenzó a escribirse con el pie derecho, cargada de tintes de revancha. Tras el trago amargo vivido a principios de año, cuando su fichaje con Cruz Azul se cayó de último minuto en los escritorios, el atacante cafetalero llegó a Coapa rodeado de reflectores.

Con el firme objetivo de recuperar el ritmo competitivo y llenarle el ojo al estratega Guillermo Almada, el colombiano fue enviado a devorar minutos con la categoría Sub-21, donde no tardó en demostrar su jerarquía.

¡SE ESTRENÓ EL COLIBRÍ! ???



?¡Cayó el primero de Miguel Ángel Borja con el Club América! El delantero colombiano firmó el 3-0 para la Sub-21 ante Xolos y las Águilas están goleando en Coapa.



?Empieza a tomar ritmo y a responder con goles. ¡El primero de muchos en el Nido! ??? — ?? El HINCHA ??? (@El_Hincha12) September 5, 2026



Mientras el primer equipo de las Águilas se encuentra en Estados Unidos afinando los detalles para disputar el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup tras el doloroso tropiezo ante Monterrey, Borja se quedó en territorio nacional para ponerse a punto físicamente.

El delantero compartió la cancha con Alejandro Zendejas en el representativo juvenil, firmando una gran exhibición colectiva donde el sudamericano aprovechó para estrenarse con la camiseta de los de Coapa.



El primer zarpazo del Colibrí en el nido



La anotación de Borja fue una muestra pura de su instinto matón dentro del área y su capacidad para devorarse a la zaga rival. La jugada nació de la picardía de Alejandro Zendejas, quien recuperó la esférica en la media cancha y condujo a velocidad pura con destino a los linderos del área enemiga.

Con un movimiento inteligente, el colombiano arrastró las marcas de los Xolos de Tijuana, generó el espacio y se plantó de frente al arco para definir y empezar a escribir una historia que espera que sea brillante con el primer equipo del América.



Zendejas leyó la jugada a la perfección, filtró un pase milimétrico y Borja hizo los honores sacando un derechazo cruzado, potente e inapelable, que dejó estático al guardameta fronterizo. Este gol representa una inyección de confianza pura en su proceso de adaptación, dejando excelentes sensaciones en el cuerpo técnico del primer equipo.



¿Un debut de película ante la Máquina?



Con el grito de gol atrapado en la garganta, la afición americanista ya come ansias por ver el debut oficial de su nuevo refuerzo en el Torneo Apertura 2026. La mesa está puesta para un debut cinematográfico el próximo sábado 12 de septiembre, fecha en la que el América se medirá cara a cara ante Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven de la Liga MX.

?? ¡YA CASI ESTÁN DE REGRESO!



Alejandro Zendejas y Miguel Borja tuvieron minutos con la Sub 21 del América ante Tijuana y ambos se hicieron presentes con gol. Luis Ángel Malagón también vio acción ??https://t.co/4zKD8MJnXy pic.twitter.com/mGPj3Bz6NP — MedioTiempo (@mediotiempo) September 5, 2026



De concretarse su llamado por parte de Almada, el cotejo tendrá un ingrediente sumamente picante debido al pasado reciente en el mercado de piernas, donde la Máquina lo buscó con insistencia, pero se asegura que el director deportivo celeste, Iván Alonso, ya tenía su modelo de negocio con el africano Christian Ebere.

Empezar su aventura en Coapa perforando las redes del odiado rival sería el escenario ideal para el atacante, quien llegó con la misión de adueñarse de la delantera azulcrema en un calendario exigente que incluye los choques ante Chivas el 19 de septiembre, Necaxa el 27 del mismo mes y Monterrey el 10 de octubre.

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