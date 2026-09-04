América y Cruz Azul llevarán 55 años de rivalidad al público de California

La rivalidad más electrizante de la capital mexicana mudará sus emociones al norte del continente. El Cruz Azul y las Águilas del América sacudieron las redes sociales al hacer oficial que el Clásico Joven cruzará la frontera.

El imponente Snapdragon Stadium de San Diego, California, será el escenario encargado de albergar este choque de titanes programado para el próximo jueves 1 de octubre, en lo que significará la edición 207 de este apasionante enfrentamiento que ya presume 55 años de historia.

AZULES EN SAN DIEGO ???



NOS VEMOS EL PRIMERO DE OCTUBRE. ?



HABRÁ CLÁSICO JOVEN EN SUS TIERRAS.



?? Boletos próximamente disponibles. pic.twitter.com/i5eoORCmRK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 4, 2026





Aunque las agendas oficiales de ambos clubes están saturadas, las directivas decidieron complacer a la enorme comunidad mexicana que radica en suelo californiano. La preventa de localidades empezará este sábado 5 de septiembre, abriendo camino a un lleno total donde el orgullo y el honor estarán en disputa, sin importar que no haya puntos de por medio en la tabla general.

Un ensayo de alta tensión como postre del duelo oficial

Es importante destacar que este compromiso en California servirá como un platillo de lujo fuera de los escritorios de la Liga MX. Sin embargo, la verdadera batalla por los puntos en el torneo Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina.

Celestes y azulcremas chocarán las caras de forma oficial en la Jornada 8 el sábado 12 de septiembre, teniendo como marco la cancha del Monumental Estadio Azteca, donde la Máquina fungirá como local administrativo.

El historial reciente entre ambas escuadras es de auténtico alarido. En los últimos torneos han repartido golpes de manera constante. Cruz Azul se quedó con el Apertura 2025 al vencer 2-1 a las Águilas, pero los de Coapa cobraron venganza en las semifinales del Clausura 2025 al eliminarlos con un global de 2-2 gracias a la posición en la tabla.

En la Concachampions de ese mismo año, los de La Noria inclinaron la balanza a su favor en la semifinal de vuelta con un dramático 2-1, demostrando que cuando estos dos se encuentran, saltan chispas en cualquier torneo.

El América busca curar las heridas en Houston

Antes de pensar en los choques de octubre, el cuadro dirigido por Guillermo Almada debe cumplir con una aduana pendiente en la Leagues Cup 2026. Tras caer de forma dolorosa en la tanda de penales ante Monterrey, el América se medirá al León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, por el partido del tercer lugar.

¡El Clásico Joven llega a San Diego! ?



Águilas, el próximo jueves 1 de octubre tenemos una cita en el América vs. Cruz Azul, que tendrá lugar en el Snapdragon Stadium.



La venta general estará disponible a partir del sábado 5 de septiembre.



?? Más INFO: https://t.co/qc5aRf0dKe pic.twitter.com/pUrprZV9CE — Club América (@ClubAmerica) September 4, 2026

Para los esmeraldas, la victoria es de vida o muerte, ya que subir al podio les otorgaría el último boleto disponible para la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro se disputará este fin de semana a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Seguir leyendo:

– Las lágrimas de cocodrilo del Mónaco con Erik Lira tras el fichaje caído de la Ligue 1

– Piovi y Rotondi alistan su regreso en el Cruz Azul y meten presión para el clásico vs. América

– Erik Lira se quedó vestido y alborotado en su fichaje con el AS Mónaco











