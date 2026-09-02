Las lágrimas de cocodrilo del Mónaco con Erik Lira tras el fichaje caído de la Ligue 1

En el fútbol de estufa, las disculpas no llenan estadios ni cumplen sueños. Bien dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, pero en el AS Mónaco prefirieron aplicar la de “usted disculpe” con el mexicano Erik Lira.

La directiva del conjunto francés intentó curarse en salud tras el colosal ridículo administrativo que dejó al mediocampista de Cruz Azul con las maletas hechas y el boleto de avión en la mano; es más, hasta ya con el pie en el estribo de la aeronave.

EN MÓNACO LAMENTAN QUE LIRA NO HAYA LLEGADO ?



El director general del club declaró lo agradecido que está con Cruz Azul y su forma de negociar, además deseó que Erik Lira encuentre un gran equipo en Europa pic.twitter.com/h1cIrGLLxy — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 2, 2026

Sin embargo, las palabras del cuadro del Principado terminaron por echarle más sal a una herida que sigue abierta y sangrando en el entorno del futbolista. El vestidor celeste y el propio jugador ya se visualizaban en la Ligue 1.

La negociación estaba blindada en el papel, pero las decisiones de la gente de pantalón largo en Europa volvieron a demostrar que el escritorio suele ser el peor enemigo de la pelota y sobre todo de que los directivos suelen tener las palabras muy huecas.



El laberinto extranjero que sentenció al Bulldog



La intrahistoria de este fichaje frustrado tiene un villano colateral: Folarin Balogun. El delantero estadounidense era la llave maestra que abriría las puertas del paraíso europeo para el contención mexicano.

La directiva del Mónaco tenía un acuerdo prácticamente cerrado para traspasar a Balogun al Everton de la Premier League inglesa. Ese movimiento era vital, pues liberaba la plaza de jugador extracomunitario que Erik Lira necesitaba para ser registrado formalmente en Francia.



Los teléfonos ardieron durante la última noche del mercado de fichajes. En las oficinas de La Noria había optimismo; el trato entre clubes estaba hecho y el “Bulldog” esperaba la señal para abordar el vuelo. Pero el castillo de naipes se derrumbó.

De última hora, la salida de Balogun al fútbol británico se cayó por completo. Al no poder deshacerse del norteamericano, el Mónaco se topó con un muro reglamentario. No había cupo legal para registrar al mexicano. El trato se congeló y el botón que debía activar el traspaso jamás se presionó.



Disculpas huecas desde la dirección deportiva



El encargado de salir a dar la cara y mostrar lo que en México bien conocemos como “lágrimas de cocodrilo” fue Thiago Scuro, director deportivo del AS Mónaco. Presionado por las críticas ante la pésima planeación de su directiva.

TRISTEZA POR ERIK LIRA ???



Carlos Aviña, director deportivo del Mónaco, rompió el silencio tras el frustrado traspaso de Erik Lira en el cierre del mercado de fichajes. ????



??: MVS Deportes pic.twitter.com/kwgl6O2BQe — Estadio Deportes (@EstadioDxts) September 2, 2026

El dirigente compareció ante los medios este miércoles para intentar justificar el desastre, revelando incluso que tuvo que llamar personalmente al futbolista azteca para ofrecerle un perdón que sabe a muy poco.



“Estuvimos muy tristes por la situación con Erik Lira”, admitió Scuro con un discurso que sonó acartonado y hueco en las redes sociales. “Queremos agradecer a Cruz Azul por todo su apoyo y valoramos el acuerdo que habíamos alcanzado.

El trato estaba cerrado, el jugador listo para viajar y todo preparado para firmar. Lamentablemente, dependíamos de liberar la plaza de extranjero de Balogun y al no lograrlo, no pudimos traer a Erik, que era nuestro gran deseo”.



El Mónaco baja los brazos y Lira vuelve al barro



Lejos de mantener una luz de esperanza para el mercado invernal, el directivo brasileño fue tajante al señalar que el conjunto monegasco no se encuentra en posición de pedirle paciencia al jugador de la Máquina.

La ventana se cerró y el tren del Principado parece haberse alejado definitivamente, dejando al futbolista con la frustración de haber tocado la élite europea con la punta de los dedos.

“Hablamos con él este martes y le pedimos perdón por no poder concretarlo. Es un tema humano y una de las partes más crudas de trabajar en el mercado de pases”.

"ÉRIK LIRA NO ERA PRIORIDAD DEL MÓNACO" ?



Contundente @Javier_Alarcon_ sobre la polémica del jugador del Cruz Azul.



Disfruta Futbol Picante en #DisneyPlus. pic.twitter.com/c5IHYvdiRr — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2026

Realmente espero que esté bien y que encuentre pronto una oportunidad para dar el salto a un equipo de primer nivel en Europa porque se lo merece; fue un caballero en cada conversación”, concluyó Scuro, intentando limpiar la imagen de una institución que le falló al futbolista en el momento cumbre.

A Erik Lira no le queda más remedio que cambiar el chip de inmediato.

El sueño de la Costa Azul francesa se transformó, por culpa de un error de logística ajeno, en la realidad de regresar al barro de la Liga MX. El “Bulldog” tendrá que lamerse las heridas en La Noria y demostrar que su nivel da para volver a tocar la puerta del viejo continente, esperando que la próxima vez, los encargados de los contratos sí sepan hacer su trabajo.

Seguir leyendo:

– Erik Lira se quedó vestido y alborotado en su fichaje con el AS Mónaco

– Cruz Azul confirma que Erik Lira se va al Mónaco

– Destino el Principado con el acuerdo de ocho millones que lleva a Erik Lira a la Ligue 1



















