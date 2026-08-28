Destino el Principado con el acuerdo de ocho millones que lleva a Erik Lira a la Ligue 1

El verano de los fichajes posmundialistas ha entregado su bombazo definitivo para el balompié azteca. Tras varias semanas de estira y afloja que mantuvieron en vilo a la afición celeste, las directivas de Cruz Azul y el AS Mónaco llegaron a un acuerdo total para la transferencia de Erik Lira.

El mediocampista mexicano, consolidado como el motor de La Máquina y pieza angular en el esquema de la Selección Nacional, cumplirá el ansiado sueño europeo. Con las maletas prácticamente listas en la mano, el contención ya acudió a las instalaciones de La Noria a despedirse de sus compañeros y recoger sus pertenencias, por lo que su viaje al Principado es cuestión de horas para someterse a las revisiones médicas de rigor.

???? AS Monaco have reached verbal agreement for Mexican midfielder Erik Lira, here we go!



?8m fee plus ?3m add-ons to Cruz Azul with 20% sell-on clause.



Final step needed: AS Monaco to free an extra spot then deal proceeds to signatures stage. pic.twitter.com/ZH4Ciztrcj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

El costo del boleto europeo: Cifras y variables del trato

La operación financiera se cerró bajo condiciones sumamente benéficas para las arcas de la institución cementera. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el trato se pactó en 8 millones de euros fijos, una cifra que podría inflarse de manera significativa gracias a otros 3 millones de euros estipulados en variables y objetivos de rendimiento a mediano plazo.

El AS Mónaco adquirirá el 80 % de los derechos federativos del futbolista capitalino de 26 años, amarrándolo con un robusto contrato por las próximas cinco temporadas. El 20% restante se mantendrá bajo el control de Cruz Azul, un blindaje estratégico pensando en asegurar un jugoso porcentaje ante una futura e hipotética venta dentro del Viejo Continente.

?? Erik Lira ya está listo para Monaco y firmaría un contrato por cinco años con el club de la Ligue 1.@FabrizioDC_ nos tiene los detalles del acuerdo.#MotherSoccer pic.twitter.com/9RTwrGLliT — FOX (@somos_FOX) August 28, 2026

El factor Carlos Aviña y el laberinto administrativo en Francia

Detrás de este movimiento clave se encuentra la mente de Carlos Aviña, el director deportivo mexicano que mueve los hilos en el AS Mónaco y que ha vuelto a apostar por la materia prima de casa para nutrir al club francés.

Sin embargo, antes de ver a Lira con la camiseta rojiblanca sobre la cancha, la directiva del Principado debe resolver un auténtico rompecabezas administrativo. La Ligue 1 únicamente permite el registro de cuatro futbolistas extracomunitarios por plantilla y, actualmente, los monegascos tienen los cupos al límite.

El club trabaja a marchas forzadas para desocupar uno de estos cajones —con nombres en la rampa de salida como el estadounidense Folarin Balogun—, un trámite burocrático indispensable para poder estampar el registro oficial de Lira ante la federación francesa antes del cierre del mercado.

¡ATENCIÓN CELESTES! ??



ERIK LIRA NO ESTÁ CONVOCADO PARA EL PARTIDO DE HOY DE CRUZ AZUL ANTE NECAXA.



¡SE NOS VA! pic.twitter.com/74tvFIBuis — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 28, 2026

Ecos en el Pedregal: La herencia que recibe Pumas

La partida del contención hacia el fútbol europeo no solo se festeja en la cooperativa, sino también en Ciudad Universitaria. Cuando Erik Lira abandonó las filas de los Pumas de la UNAM en el torneo Clausura 2022 para vestirse de celeste, la directiva felina tuvo la astucia de retener un porcentaje de su carta.

Gracias a esa cláusula de protección, la universidad recibirá el 20 % del monto total de esta transacción. Es un negocio redondo en el ecosistema local que premia el proceso formativo del Pedregal y que amortigua económicamente el adiós de un jugador que se despide de la Liga MX con un palmarés impecable, habiendo portado el brazalete de capitán y marchándose de Cruz Azul con la etiqueta de campeón vigente.

¡El ÚNICO paso necesario! ?



Monaco necesita contar con una plaza extracomunitaria para firmar a Erik Lira, tras alcanzar el acuerdo verbal por el mexicano, según Fabrizio Romano. ???? pic.twitter.com/jzYoq9WNAO — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 28, 2026

El escaparate del Mundial 2026: El torneo que lo cambió todo

El salto definitivo de Lira no se entiende sin repasar su espectacular evolución sobre el terreno de juego. El apodado “Pitbull” cierra su ciclo en el club de la Ciudad de México con una impresionante hoja de servicios que registra 203 partidos oficiales disputados en todas las competencias, donde aportó equilibrio defensivo, salida clara, además de cosechar dos goles y dos asistencias.

No obstante, su carta de presentación internacional se selló con fuego durante la pasada Copa del Mundo 2026. Lira fue uno de los rostros más destacados e inamovibles de la Selección Mexicana, un escaparate de élite que encandiló a los visores europeos.

Sabiendo que el trato estaba por cerrarse y para evitar cualquier tragedia en forma de lesión de último minuto, el cuerpo técnico celeste tomó la sabia determinación de bajarlo del avión que viajó a Aguascalientes para enfrentar a Necaxa, cuidando con algodones el boleto de exportación de uno de los mejores mediocampistas que ha parido el país en los últimos años.

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