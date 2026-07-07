Erik Lira, Troyes y Manchester City: Los detalles del probable fichaje europeo de la joya de Cruz Azul

Luce como una utopía, pero Erik Lira podría jugar en Europa. Versiones extraoficiales colocan al mediocampista de la selección de México en el radar del Manchester City, debido al seguimiento del City Football Group.



El centrocampista de Cruz Azul fue uno de los tres jugadores aztecas con mayor rendimiento en el Mundial 2026, junto a Julián Quiñones y Johan Vásquez. Lira fue titular inamovible en los cinco encuentros del Tricolor, sumando 450 minutos de juego.

¡El destino de Erik Lira estaría en el futbol francés! ???



De acuerdo a Ike Carrera, Troyes, equipo recién ascendido a la Ligue 1 y que pertenece a City Football Group, buscaría el fichaje del mediocampista mexicano ??? pic.twitter.com/HhNSoUgZfS — AS México (@ASMexico) July 7, 2026





El motor de la selección de México en el Mundial 2026



El contención celeste le ganó la titularidad a Edson Álvarez (Fenerbahçe) y fue una garantía como medio escudo frente a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia, Ecuador e Inglaterra.



Tras su destacada Copa del Mundo, la posibilidad de emigrar al Viejo Continente es alta. Trascendió que la directiva de Cruz Azul cumplirá la promesa hecha al exjugador de Pumas: darle facilidades para salir si llegaba una oferta europea.

?¡ATENCIÓN AZULES!?



"CRUZ AZUL SE PUEDE IR DESPIDIENDO DE LIRA": @ruubenrod ??



Érik Lira tendría dos ofertas de equipos importantes en Europa.



? #CuadroTRItular ?? pic.twitter.com/eUo4G3pFt6 — FOX (@somos_FOX) July 7, 2026





Girona o Troyes: Las opciones del City Football Group



Los reportes indican que el desembarco de Lira en el fútbol europeo sería mediante el Troyes, club que recién ascendió a la Ligue 1 de Francia y pertenece al conglomerado del City. Sin embargo, no se descarta como destino el Girona de España, otra escuadra del mismo grupo.



El canterano universitario prefirió aislarse de los rumores durante la justa mundialista. Dejó todo el manejo en manos de su representante con una orden clara: solo recibir información cuando existiera una propuesta concreta.

¿A CUMPLIR EL SUEÑO EUROPEO? ???



Érik Lira tuvo una destacada actuación en la Liga MX y en el Mundial y, de acuerdo con información de Enrique Martínez compartida en la señal de Milenio, estaría en la mira del Troyes de la Ligue 1



?? Este interés extranjero no sería algo? pic.twitter.com/7cBQThII4u — MedioTiempo (@mediotiempo) July 7, 2026





La consolidación del referente de Cruz Azul



Erik Lira debutó en Pumas y llegó a la Máquina Celeste en 2021. Tras cinco años en la institución, roza los 200 partidos oficiales y está consolidado como un referente absoluto del mediocampo.

Su gran nivel ante potencias mundiales como Inglaterra disipó cualquier duda sobre su capacidad. El salto de Lira a las ligas de élite parece solo cuestión de tiempo.

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