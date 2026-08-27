Cruz Azul a punto de repatriar a joya mexicana para apuntalar su ataque

La directiva de Cruz Azul no piensa quedarse de brazos cruzados viendo cómo se le escapa el protagonismo. Con la firme obsesión de sacudirse el amargo bache futbolístico en el que cayó tanto en el torneo Apertura 2026 como en la Leagues Cup, la Máquina se ha puesto a olfatear activamente el mercado de piernas.

El gran objetivo de los altos mandos celestes ya tiene nombre y apellido: Heriberto Jurado, el habilidoso extremo mexicano que busca salir del anonimato y abrirse camino en el balompié de Bélgica en una lucha contra el tiempo y contra todos los pronósticos a su favor.

?Cruz Azul negocia la llegada de Heriberto Jurado. ??https://t.co/arqkutQgrf — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 27, 2026

La urgencia en la Noria por cerrar este fichaje bomba responde a una necesidad médica y táctica en el esquema cementero. La banda izquierda de la Máquina ha quedado desprotegida debido a la fascitis plantar que arrastra el argentino Rodolfo Rotondi.

Una molesta lesión que lo ha obligado a perderse compromisos clave y que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Ante este panorama, la directiva ve como una prioridad absoluta incorporar a un futbolista desequilibrante que devuelva la profundidad por ese sector.

El elegido para cubrir la vacante lleva alrededor de un año y medio defendiendo la playera del Cercle Brugge. Sin embargo, la aventura europea de Jurado no ha sido un camino de rosas, pues ha lidiado con una participación bastante intermitente en la Jupiler Pro League belga.

Esta falta de regularidad en el Viejo Continente es la llave que Cruz Azul pretende utilizar para convencer al juvenil de pegar la vuelta y consumar su revancha en el balompié azteca, por lo cual, en caso de concretarse, su vuelta a México está por verse.

HERIBERTO JURADO



Mónaco al ser del mismo grupo de Cercle Brugge, intentó incluir a Heriberto Jurado en la negociación de Erik Lira.



Cruz Azul únicamente busca un acuerdo económico.



Eso sí, anteriormente tenía sondeado al jugador. pic.twitter.com/Cm6uDYkpc6 — Adrián Esparza Oteo? (@A_EsparzaOteo) August 28, 2026

Desde las entrañas del club capitalino ha trascendido que las altas esferas de la Máquina ya entablaron los primeros contactos formales con los despachos del Cercle Brugge. Aunque el entorno de las negociaciones se maneja bajo un estricto hermetismo, reportes extraoficiales señalan que las pláticas van por buen camino, motivadas por el deseo del propio futbolista de volver a tener los minutos que se le han negado en territorio europeo.

El camino para repatriarlo, no obstante, ya topó con su primer obstáculo en las oficinas de Flandes. El conjunto celeste envió una propuesta inicial que fue rechazada de golpe por la directiva belga al considerarla insuficiente.

¡PRIMERA OFERTA, RECHAZADA!?



Cercle Burgge rechazó oferta de Cruz Azul por Heriberto Jurado pic.twitter.com/Am4dS5lxwj — Claro Sports (@ClaroSports) August 27, 2026

Lejos de enfriar el interés, en los pasillos de la Noria ya se cocina un segundo cañonazo financiero con una oferta mucho más jugosa. En el nido cementero existe total confianza en que este nuevo billetazo será el definitivo para destrabar el pase y poner a Jurado bajo las órdenes de Joel Huiqui.

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