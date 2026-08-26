La drástica postura de Joel Huiqui ante los rumores de una pelea con Iván Alonso en Cruz Azul

A las fiestas vamos todos, pero a las guerras sobran dedos de la mano. En estos momentos de calenturas en Cruz Azul por ligar tres partidos sin poder conocer la victoria, las versiones sobre un ambiente tóxico en la Máquina Celeste contra Joel Huiqui han empezado a inundar el entorno de la Noria, más allá de que el propio timonel desestimó los señalamientos.

La realidad es que el ecosistema dentro de la organización cementera cambió radicalmente en menos de un mes. Pasaron del respeto, la camaradería, los elogios y la innovación táctica a ser señalados por la tribuna y colocados como el blanco preferido de las críticas debido a los malos resultados del actual campeón del fútbol mexicano.

¿Crisis o vestidor roto en Cruz Azul??



Joel Huiqui rechazó cualquier fractura dentro del equipo y aseguró que el plantel está fuerte pese a los malos resultados.



?? “Mentalmente está fuerte, está sólido y, sobre todo, está unido. El jugador de Cruz Azul tiene bien marcada y? pic.twitter.com/VwKwAbFe4I — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 26, 2026

Ante la falta de triunfos, no tardaron en surgir los típicos rumores que aseguran que al técnico de la Máquina le están tendiendo la cama para forzar su salida del banquillo debido a una supuesta mala relación con el director deportivo uruguayo Iván Alonso.

La verdadera relación con Iván Alonso detrás de las bambalinas

Al ser cuestionado sobre el vínculo que mantiene con Iván Alonso, el estratega señaló que la comunicación es buena y cordial entre dos profesionales que buscan lo mejor para Cruz Azul. Huiqui aclaró que siempre ha existido un ambiente de trabajo completo y respetuoso desde que inició el proyecto, cuando él se encontraba enfocado en otras divisiones de la institución, trabajando en conjunto con todas las áreas del club.

El timonel expuso que dentro de la cooperativa existen muchas direcciones y otras áreas que implican directamente al jugador. Afirmó que su relación es amable, de trabajo y que se encuentra feliz operando en la Noria, reconociendo que existen cosas por corregir, como sucede en todas las empresas y equipos profesionales.

Respecto a las versiones que apuntaban a una fuerte molestia por la conformación del cuerpo técnico para esta campaña, el entrenador detalló que tuvieron reuniones continuas después de las finales para planificar la continuidad y el armado del staff en una colaboración mutua entre la dirección deportiva y el entrenador.

No hay ningún incoveniente.



Joel Huiqui descartó problemas con la directiva y se centra en cambiar el 'mal' momento que vive con su equipo. ???



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Huiqui explicó que la decisión de incorporar nuevos rostros y mantener al staff que consiguió el campeonato anterior fue un acuerdo tomado por todos los involucrados tras evaluar los pros y los contras. El estratega enfatizó que el plan final no pertenece a un individuo en particular, sino que es un proyecto de Cruz Azul que busca mejorar el funcionamiento colectivo en el día a día.

El momento de sacar el empaque y recuperar la esencia celeste

Joel Huiqui es consciente de que, si los éxitos pasados llegaron para todos, ahora que se vive un momento áspero también tiene que salir a flote el empaque de todo el club. El timonel reconoció que el momento actual no es el mejor, pero destacó el ambiente de compromiso y unión para aceptar los errores dentro del juego y corregirlos de frente.

El estratega argumentó que no siempre se puede ganar y que a veces se le quita valor al rival, que también hace su función en la cancha. Añadió que su intención primordial es que el equipo mantenga la esencia futbolística sin importar el resultado y que la plantilla se encuentra en un momento de accionar en lugar de reaccionar como parte natural del proceso.

Joel Huiqui, DT del Cruz Azul, sobre su relación con Iván Alonso.



? Higinio Robles pic.twitter.com/KSSz0yZh5s — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 26, 2026

El reporte médico y la luz al final del túnel con los lesionados

Respecto a la evolución de los futbolistas lesionados que han mermado el rendimiento del plantel en las últimas jornadas, el técnico alabó la gran labor del staff médico para acelerar la recuperación de los elementos clave.

Huiqui confirmó que jugadores como Willer y Amaury muestran una notable mejoría, mientras que Gonzalo y Roda van por buen camino. El cuerpo técnico espera contar con alguno de ellos en la semana, dependiendo de la decisión del área médica de cara a los próximos compromisos del torneo, donde recuperar el carro completo será vital para enderezar el rumbo.

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