César “Chino” Huerta prefiere a Pumas y batea los millones de Cruz Azul y América

Para unos será retroceso, para otros un momento de revancha y quizá para los exquisitos un momento de resiliencia. Lo cierto es que el hijo pródigo está de vuelta en casa tras confirmarse el regreso de César “Chino” Huerta a las filas de los Pumas de la UNAM en este cierre de mercado del Apertura 2026.

Sin duda alguna, estamos ante una noticia importante, mas no espectacular. Jamás será agradable dar cuenta del regreso de uno de los jugadores internacionales de México al fútbol doméstico, sobre todo cuando se esperaba que Huerta diera el salto a retos de mayor complejidad en las ligas de élite del Viejo Continente.

?[CONFIRMADO] César "Chino" Huerta vuelve a Pumas. Más detalles, aquí. ??https://t.co/txmw7zGLpN pic.twitter.com/EpP45B9vIA — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 25, 2026

Aquella aventura que comenzó con altas expectativas en enero de 2025 se diluyó entre la exigencia física y las decisiones técnicas en territorio belga que golpearon su presencia en el pasado Mundial 2026, cuando se esperaba que en partidos como contra el de Inglaterra fuera una opción que pudo haber manejado el técnico Javier Aguirre.

La noticia tampoco es para cortarse las venas. En la actualidad de este negocio, los futbolistas buscan actividad constante y la mejor opción para el extremo fue regresar a la Liga MX. El acuerdo entre Universidad Nacional y el Anderlecht de Bélgica está completamente cerrado y se espera que la directiva auriazul haga el anuncio oficial tras los exámenes médicos correspondientes.

La batalla en el mercado mexicano y el as bajo la manga de la UNAM

El Chino estuvo en el radar y en negociaciones extraoficiales con escuadras de peso completo como América, Toluca y Cruz Azul. De hecho, la máquina cementera fue el rival más complicado en la mesa e intentó arrebatárselo a los del Pedregal hasta el último minuto.

Al final de cuentas, el delantero optó por volver a Ciudad Universitaria debido a su absoluto conocimiento de la franquicia y el enorme cariño que le guarda a la afición que alguna vez lo cobijó y donde espera retomar la segunda parte de su historia europea.

César Huerta llegará este Miércoles por la mañana a la Ciudad de México



Posteriormente realizará exámenes físicos y médicos



Por la tarde se llevará a cabo la firma de contrato #ElChinoEsPuma #Pumas @PumasMX @cesarh_33 pic.twitter.com/3sDUzmxg79 — Rodrigo Celorio (@rocelorio) August 25, 2026

Además, las finanzas universitarias tenían un as bajo la manga que facilitó la repatriación. Pumas conservaba el veinticinco por ciento de la carta del futbolista desde que emigró a Europa, un factor clave que destrabó las negociaciones con los directivos belgas y que le permitió a la directiva encabezada por Antonio Sancho sellar un contrato por tres años para cubrir la sensible baja por lesión de Sebastián Córdova en el esquema felino.

El costo de las lesiones en el Viejo Continente

Durante su travesía por el fútbol europeo, Huerta disputó un total de dos mil ciento sesenta y dos minutos distribuidos en treinta y ocho compromisos oficiales. El atacante vio acción en la Liga de Bélgica, la Copa de aquel país, la Europa League y las rondas clasificatorias para la Conference League, dejando un saldo de cinco anotaciones en total.

El verdadero calvario para el jugador de veinticinco años comenzó a finales de 2025, cuando una severa pubalgia lo alejó de las canchas y rompió por completo con su ritmo de juego. Esa falta de continuidad condicionó seriamente su protagonismo en la pasada campaña del torneo local belga y encendió las alarmas previo a su llamado con la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026.

?: César Huerta regresa al equipo Pumas luego un breve paso por el fútbol europeo con el Anderlecht. La escuadra universitaria cerró el acuerdo este martes y se espera mañana a la capital del país. El contrato del "Chino" será por tres años. En Bélgica jugó 23 partidos, anotó? pic.twitter.com/9pWRiEDNOx — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) August 25, 2026

Al verse borrado de los planes del Anderlecht para el nuevo ciclo futbolístico, el habilidoso extremo decidió reencontrarse con su mejor versión en el lugar donde consiguió el impulso definitivo para cumplir su sueño europeo.

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