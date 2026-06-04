César Huerta, ¿cómo le fue al “Chino” en Bélgica?

En enero de 2025, César Huerta dejó a los Pumas de la UNAM para vivir su primera experiencia en Europa con el RSC Anderlecht. Luego de cumplirse más de un año de su traspaso, el “Chino” ha tenido problemas para sobresalir en el fútbol belga.

César Huerta pasó por un largo proceso de rehabilitación luego de ser intervenido quirúrgicamente para tratar una pubalgia. El delantero mexicano tuvo que esperar durante varios meses estar a tono en su club en Bélgica.

Esta temporada no ha sido la mejor para el delantero azteca. El “Chino” solo acumuló 17 partidos en toda la campaña (832 minutos dentro del campo). César Huerta solo marcó 2 goles para el RSC Anderlecht.

Pero estos números no se comparan a sus comienzos dentro del conjunto belga. César Huerta fue un jugador muy utilizado en el cierre de la temporada anterior. El “Chino” jugó hasta 21 partidos en sus primeros pasos en Bélgica (1,330 minutos dentro del campo). Huerta marcó 3 goles y concedió 3 asistencias durante esta primera etapa.

César Huerta al Mundial

Javier Aguirre confío en César Huerta para el Mundial de 2026. A pesar de que no tiene tanto ritmo competitivo, el “Chino” estará en la Copa del Mundo. El exjugador de los Pumas jugó en el último partido amistoso de México contra la selección de Australia. Huerta disputó 45 minutos. Fue su reencuentro con El Tri desde octubre de 2025.

“Yo pienso que el orgullo, la ilusión, como bien tú dices estar en casa, ver el estadio lleno… creo que más que responsabilidad es esa responsabilidad convertirla en algo bueno en motivación, en ilusión, en orgullo, en querer hacer historia en tu país”, dijo el mexicano al enterarse de su convocatoria con México.

¡MÉXICO COMPLETO! ????



César ‘Chino‘ Huerta se suma a la concentración con la selección mexicana de cara al partido amistoso contra Australia este sábado 30 de mayo pic.twitter.com/XzmDKfqUrk — Claro Sports (@ClaroSports) May 29, 2026

César Huerta tiene un contrato vigente con el RSC Anderlecht que finaliza en junio de 2029. En caso de que un club quiera pujar por los servicios del “Chino” deberá comenzar a negociar con el conjunto belga. Según datos de Transfermarkt, Huerta está valorado en poco más de $5.8 millones de dólares.

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